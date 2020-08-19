Мишустин призвал улучшить жилищные условия россиян

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать всё возможное, чтобы россияне жили не в разваливающихся домах, а в нормальных условиях.
Мишустин призвал улучшить жилищные условия россиян
  • РИА Новости

«В повестке также вопрос, который мы затрагивали во время поездки на Дальний Восток, на Камчатку, — о переселении из непригодного жилья. Нужно сделать всё возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях», — сказал глава правительства на заседании.

С прошлого года расселено более 1,3 млн кв. м аварийного жилья, отметил он.

«Жилищные условия улучшили более 85 тыс. человек. Темпы хорошие, 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей. Вместе с тем президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов», — цитирует Мишустина РИА Новости.

В июле правительство России расширило возможности покупки жилья для молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём».

Молодые семьи, участвующие в программе, теперь смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.

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