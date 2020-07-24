Кабмин расширил программу обеспечения молодых семей жильём
- РИА Новости
Как говорится в сообщении на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также теперь помощь от государства можно использовать для рефинансирования ипотеки.
Отмечается, что ранее участники программы могли тратить полученные средства лишь на жильё экономкласса.
В кабмине рассказали, что госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильём» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. Для участия в программе супруги должны быть не старше 35 лет, приоритетное право на помощь предоставляется многодетным семьям.
В 2020 году помощью воспользуются более 15 тыс. молодых семей.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области рассказали о работе по предоставлению жилья семьям.