Кабмин расширил программу обеспечения молодых семей жильём

Правительство России расширило возможности покупки жилья для молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём». Молодые семьи, участвующие в программе, теперь смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также теперь помощь от государства можно использовать для рефинансирования ипотеки.

Отмечается, что ранее участники программы могли тратить полученные средства лишь на жильё экономкласса.

В кабмине рассказали, что госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильём» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. Для участия в программе супруги должны быть не старше 35 лет, приоритетное право на помощь предоставляется многодетным семьям.

В 2020 году помощью воспользуются более 15 тыс. молодых семей.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области рассказали о работе по предоставлению жилья семьям.