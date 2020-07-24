Кабмин расширил программу обеспечения молодых семей жильём

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Правительство России расширило возможности покупки жилья для молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём». Молодые семьи, участвующие в программе, теперь смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Кабмин расширил программу обеспечения молодых семей жильём
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также теперь помощь от государства можно использовать для рефинансирования ипотеки.

Отмечается, что ранее участники программы могли тратить полученные средства лишь на жильё экономкласса.

В кабмине рассказали, что госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильём» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. Для участия в программе супруги должны быть не старше 35 лет, приоритетное право на помощь предоставляется многодетным семьям. 

В 2020 году помощью воспользуются более 15 тыс. молодых семей. 

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области рассказали о работе по предоставлению жилья семьям.

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