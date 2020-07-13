В Ростовской области рассказали о работе по предоставлению жилья семьям

В Ростовской области более 740 семей получат квартиры в новостройках, рассказали в региональном правительстве.

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АГН «Москва»

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru. Часть квартир приобретена в рамках государственной региональной программы «Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». Речь идёт о молодых или многодетных семьях, работниках бюджетной сферы. Квартиры расположены в новом микрорайоне. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее направят 115 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году.