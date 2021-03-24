«В случае массовой вакцинации»: Матвиенко допустила снятие коронавирусных ограничений в РФ к осени

В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России будет снята большая часть ограничений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что к настоящему времени не осталось причин не делать прививку, «кроме редких медицинских ограничений». По данным последних зарубежных опросов, российская вакцина «Спутник V» — одна из самых узнаваемых в мире, а РФ пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернёмся к нормальной жизни», — подчеркнула Матвиенко.

По её словам, чтобы «окончательно победить коронавирус», в России должна пройти массовая вакцинация.

Как отметила Матвиенко, «кроме редких медицинских ограничений, больше нет причин, чтобы не делать прививку».

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлен 8861 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За это время полностью выздоровели 10 355 человек, 401 пациент скончался.

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В общей сложности с начала пандемии в стране выявлен 4 483 471 случай COVID-19. Вылечились 4 098 400 человек, 96 219 скончались. По данным оперштаба, активными в РФ остаются 288 852 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, за весь период наблюдений выполнено свыше 118,1 млн лабораторных тестов на COVID-19, в том числе 265 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 484 760 человек.

Путин привился от коронавируса

Вечером во вторник, 23 марта, прививку от коронавирусной инфекции себе сделал президент России Владимир Путин. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства «чувствует себя хорошо».

Позднее Песков также сказал, что речь идёт о двухкомпонентном препарате. По его словам, примерно через три недели Путин повторит процедуру.

Официальный представитель Кремля также не раскрыл данные о том, какой конкретно вакциной привился президент Российской Федерации.

«Все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны... А какую именно вакцину выбрал президент — это знает он и его врач», — подчеркнул Песков.

Напомним, что в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» (Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор») и «КовиВак» (Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН).

«Спутник V» в мире

Согласно данным опроса британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой узнаваемой. При этом Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), исследование было проведено в девяти странах, были опрошены более 9,4 тыс. респондентов.

По результатам опроса 54% его участников назвали Россию государством — производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. В этом отношении Российская Федерация опередила Соединённые Штаты и Великобританию.

«Спутник V», первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой: семь из десяти опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», — заявили в РФПИ.

Markets Insider: Russia is the most trusted vaccine producer alongside the US, with Sputnik V being the most recognizable vaccine, a YouGov poll shows.

👇https://t.co/qXBy9HXAZS — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 24, 2021

Отмечается, что «Спутник V» является второй наиболее предпочитаемой вакциной после препарата Pfizer/BioNTech.

Кроме того, по заказу радио Sputnik состоялся опрос о предпочтениях жителей Франции в вопросе вакцин. Исследование выявило, что что 26% респондентов хотели бы привиться российским препаратом «Спутник V».

Как отмечается, опрос проводился 17—18 марта, в нём приняли участие 1009 французов в возрасте от 18 лет и старше. Также стало известно, что во Франции 11% граждан уже сделали прививку от коронавируса, а 45% планируют вакцинироваться.

Наряду с этим исследование выявило, что среди тех, кто уже привился от COVID-19, 41% лояльно относятся к российской вакцине «Спутник V».

Тем временем в Еврокомиссии констатировали, что пока не могут достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Европейского союза.

В ЕК полагают, что для выполнения этой задачи необходимо внести изменения в текущий механизм распределения.

Также сообщается, что для обеспечения своевременного доступа к вакцинам необходимо соблюдать принципы взаимности и пропорциональности.