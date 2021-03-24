Опрос: 26% граждан Франции готовы привиться «Спутником V»

Опрос, проведённый по заказу радио Sputnik, показал, что 26% граждан Франции хотели бы вакцинироваться препаратом от коронавируса российского производства «Спутник V».

Как отмечается, опрос проводился 17—18 марта, в нём приняли участие 1009 французов в возрасте от 18 лет и старше.

Выяснилось, что во Франции 11% граждан уже сделали прививку от коронавируса, а 45% планируют вакцинироваться.

Опрос показал, что среди тех, кто уже привился от COVID-19, лояльно относятся к российской вакцине «Спутник V» 41%.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что попытки не допустить «Спутник V» к использованию в Европе продолжаются.