Опрос: 26% граждан Франции готовы привиться «Спутником V»

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Опрос, проведённый по заказу радио Sputnik, показал, что 26% граждан Франции хотели бы вакцинироваться препаратом от коронавируса российского производства «Спутник V».
Опрос: 26% граждан Франции готовы привиться «Спутником V»
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Как отмечается, опрос проводился 17—18 марта, в нём приняли участие 1009 французов в возрасте от 18 лет и старше.

Выяснилось, что во Франции 11% граждан уже сделали прививку от коронавируса, а 45% планируют вакцинироваться.

Опрос показал, что среди тех, кто уже привился от COVID-19, лояльно относятся к российской вакцине «Спутник V» 41%.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что попытки не допустить «Спутник V» к использованию в Европе продолжаются.

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