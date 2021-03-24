Опрос: 26% граждан Франции готовы привиться «Спутником V»
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- РИА Новости
Как отмечается, опрос проводился 17—18 марта, в нём приняли участие 1009 французов в возрасте от 18 лет и старше.
Выяснилось, что во Франции 11% граждан уже сделали прививку от коронавируса, а 45% планируют вакцинироваться.
Опрос показал, что среди тех, кто уже привился от COVID-19, лояльно относятся к российской вакцине «Спутник V» 41%.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что попытки не допустить «Спутник V» к использованию в Европе продолжаются.