«Недостаточная высота для раскрытия парашютов»: три человека погибли в результате инцидента с Ту-22М3 под Калугой

В результате происшествия с самолётом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой погибли три человека. В Минобороны уточнили, что на земле произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. На место трагедии направилась комиссия ВКС России, которая установит причины инцидента.

Три человека погибли в результате происшествия с самолётом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на земле. В ходе плановой подготовки к полёту в самолёте произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — приводит ТАСС заявление Минобороны.

Агентство со ссылкой на силовые структуры региона отмечает, что среди погибших, по предварительным данным, был командир полка, сидевший на месте инструктора. Также источник ТАСС сообщил об одном выжившем члене экипажа — он был доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке.

В Минобороны добавили, что на место трагедии направилась комиссия ВКС России, которая проверит техническое состояние Ту-22М3 и установит причины произошедшего.

В свою очередь, в единой дежурной диспетчерской службе Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители в результате аварии не пострадали.

20 марта в регионе прошли учения Ту-22М3. Как сообщалось, по легенде экипажам бомбардировщиков необходимо было вывести технику из-под внезапного удара, а затем, прорвав оборону условного противника, имитировать ответный удар.

Ту-22М3 — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днём и ночью, в любых метеоусловиях.

Инциденты с военной авиацией в России

Предыдущая катастрофа с данным самолётом, которая привела к гибели экипажа, произошла в январе 2019 года в Мурманской области. Тогда бомбардировщик в ходе учебного полёта попал в снежный заряд, после чего потерпел крушение.

«22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полёта при попадании в снежный заряд совершил жёсткую посадку самолёт Ту-22М3. В результате жёсткого касания взлётной полосы воздушным судном произошло его разрушение», — сообщали в Минобороны.

В результате крушения погибли три члена экипажа: двое — в момент аварии, ещё один позднее скончался в больнице. Ещё одному находившемуся на борту мужчине удалось выжить — он был госпитализирован в тяжёлом состоянии и позже направлен на лечение в Москву.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Ещё один инцидент с Ту-22М3 произошёл в декабре 2019 года в Астраханской области. Экипаж выполнял плановый полёт, когда у воздушного судна отказал двигатель.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт», — рассказали в Минобороны.

Лётчики смогли самостоятельно покинуть борт и были доставлены на аэродром базирования, никто из них не пострадал. В Минобороны после инцидента заявили о намерении представить лётчиков к государственным наградам.

Кроме того, тогда же, в декабре, в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57. Инцидент произошел более чем в 100 км от аэродрома базирования Дзёмги во время испытательного полёта.

«Система катапультирования сработала штатно, лётчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет», — сообщало РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).

В администрации Хабаровского края сообщили, что пилота обнаружили и отвезли на вертолёте Ми-8 в Комсомольск-на-Амуре.

12 декабря того же года в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск разбился военный вертолёт Ми-28Н, принадлежавший 55-му отдельному Севастопольскому ордена Кутузова 2-й степени вертолётному полку. Два члена экипажа, находившихся на борту, погибли.

В Минобороны уточнили, что вертолёт потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в тёмное время суток в сложных метеорологических условиях.

Главное военное следственное управление СК РФ заявило, что по факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним).

Источники в военных кругах сообщили, что причиной крушения мог стать сильный туман, техническая неисправность машины или человеческий фактор.