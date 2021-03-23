В результате ЧП с Ту-22М3 под Калугой погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полёту Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в военном ведомстве.
Отмечается, что для выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС.