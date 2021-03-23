В результате ЧП с Ту-22М3 под Калугой погибли три человека

Короткая ссылка
В результате нештатного срабатывания катапульт Ту-22М3 на аэродроме под Калугой погибли трое военнослужащих.
В результате ЧП с Ту-22М3 под Калугой погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полёту Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что для выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить