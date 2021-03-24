«В связи с утратой доверия»: Путин отправил в отставку арестованного губернатора Пензенской области Белозерцева

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Ранее руководителя региона арестовали на два месяца. По данным следствия, Белозерцев получил взятку через посредников в виде денег и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. В обмен на это он предоставлял помощь группе компаний «БИОТЭК» в заключении госконтрактов.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области» Ивана Белозерцева, которого ранее арестовали по делу о взятке. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

22 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключал, что президент подпишет подобный указ «с учётом происходящих событий». Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин в курсе задержания главы региона, поскольку получал соответствующие доклады. В тот же день партия «Единая Россия» приостановила членство Ивана Белозерцева и удалила его имя из числа членов президиума пензенского регионального отделения.

Иван Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в мае 2015 года. В сентябре того же года он одержал победу на выборах главы региона, его кандидатуру поддержали 86,04% избирателей. 13 сентября 2020 года Белозерцева переизбрали на этот пост — он набрал 78,72% голосов.

Иван Белозерцев

РИА Новости

© Пресс-служба Басманного суда

После публикации президентского указа стало известно, что досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

«Таким образом, на данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трёх регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов», — приводит РИА Новости слова члена ЦИК Евгения Шевченко.

При этом накануне РБК со ссылкой на источники сообщал, что основным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности руководителя региона является глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Напомним, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главу группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также заместителя главы представительства Пензенской области в Москве Фёдора Федотова и сотрудника представительства Геннадия Маркова задержали 21 марта.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались в обмен на предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Также по теме «На два месяца»: суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взяточничестве Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки. Также...

Кроме того, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, подарил наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, а в доме губернатора в ходе обыска обнаружили около 500 млн рублей.

Газета «Коммерсантъ», в свою очередь, передавала, что Счётная палата с момента вступления Белозерцева в должность губернатора Пензенской области выявила многочисленные нарушения в госучреждениях региона на сумму 2,9 млрд рублей.

«В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений более чем в ста организациях и ведомствах. Самые серьёзные — более чем на 1,5 млрд рублей — были обнаружены при реализации федеральных целевых программ», — говорится в материале издания.

В этой связи следователи решили проверить буквально всю финансово-хозяйственную деятельность губернатора Пензенской области, отмечало издание.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца. При этом чиновник не признал своей вины. Вечером того же дня его доставили в ИВС на Петровке.

«Иван Белозерцев претензий к условиям содержания не высказывал, просил дать ему какую-нибудь книжку почитать, в ИВС телевизор не предусмотрен правилами внутреннего распорядка», — сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший изолятор с проверкой.

Кроме того, аналогичная мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая была назначена другим фигурантам делам, включая Бориса Шпигеля. При этом его отправили в СИЗО «Матросская Тишина».

«У Шпигеля есть серьёзные проблемы со здоровьем. А так как только при «Матросской Тишине» в Москве есть тюремная больница, то предпринимателя отправят туда», — заявила ТАСС представительница пресс-службы Басманного суда.