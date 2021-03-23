Защита намерена обжаловать решение суда об аресте бизнесмена Шпигеля

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Защита намерена обжаловать решение суда об аресте бизнесмена Бориса Шпигеля по уголовному делу против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Защита намерена обжаловать решение суда об аресте бизнесмена Шпигеля
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Состояние его здоровья очень плохое, критическое. Решение суда мы обжалуем», — приводит РИА Новости слова его адвоката.

Ранее Басманный суд арестовал Шпигеля.

21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Как заявили в ведомстве, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК (дача взятки, получение, посредничество).

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