Защита намерена обжаловать решение суда об аресте бизнесмена Шпигеля

Защита намерена обжаловать решение суда об аресте бизнесмена Бориса Шпигеля по уголовному делу против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Состояние его здоровья очень плохое, критическое. Решение суда мы обжалуем», — приводит РИА Новости слова его адвоката.

Ранее Басманный суд арестовал Шпигеля.

21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Как заявили в ведомстве, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК (дача взятки, получение, посредничество).