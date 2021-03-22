«Единая Россия» приостановила членство губернатора Пензенской области

Президиум политического совета партии «Единая Россия» в Пензенской области в ходе заседания принял решение о приостановлении членства губернатора региона Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению во взяточничестве.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в заявлении.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая.

21 марта Белозерцев был задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Ему предъявлено обвинение.