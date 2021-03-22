«Единая Россия» приостановила членство губернатора Пензенской области
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«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в заявлении.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая.
21 марта Белозерцев был задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Ему предъявлено обвинение.