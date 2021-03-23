В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в ИВС губернатора Пензенской области

Арестованный по обвинению в получении взятки глава Пензенской области Иван Белозерцев вечером 22 марта был доставлен в ИВС на Петровке. Пока он содержится один в трёхместной камере без телевизора и холодильника. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший изолятор с проверкой.

«Иван Белозерцев претензий к условиям содержания не высказывал, просил дать ему какую-нибудь книжку почитать, в ИВС телевизор не предусмотрен правилами внутреннего распорядка», — сообщил Клин.

По его словам, губернатор заявил членам ОНК, что не признаёт вину.

«Машина, о которой сообщали СМИ (якобы подаренная главе области предпринимателем Борисом Шпигелем. — RT) находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль и сделать я этого не успел», — привёл Клин слова губернатора, который также заявил, что Шпигель переводил средства в его избирательный фонд на губернаторских выборах, но это было в рамках законодательства.

Он также рассказал, что был задержан 21 марта, потом его 11 часов везли в Москву на микроавтобусе.

Остальные фигуранты дела о взятке губернатору Пензенской области от главы группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, кроме самого госпитализированного из зала суда бизнесмена, также находятся в ИВС на Петровке.

Один из них, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, заявил, что при задержании в Пензе ему не позволили взять лекарства от хронического заболевания — и вчера в изолятор ему вызывали скорую помощь.

Ранее члены ОНК сообщали о плохом самочувствии Бориса Шпигеля, которому в ИВС скорую помощь вызывали дважды.