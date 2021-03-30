«Услышали жуткий грохот»: защитившего свою семью от пьяных хулиганов мужчину обвиняют в убийстве

В Тамбовской области расследуется уголовное дело в отношении Александра Козакова, которого обвиняют в убийстве. Он с ножом в руках защищал семью от пьяных соседей, у одного из которых, со слов жены Козакова, был в руках обрезок трубы. После потасовки один из нападавших скончался от потери крови в результате ножевого ранения. Следствие не признаёт действия Александра самообороной, он находится в СИЗО.

Александру Козакову 41 год, работает машинистом Восточно-Сибирской железной дороги. Женат, четверо детей от двух до 19 лет. Семья раньше жила в Иркутской области. Но младшая дочь родилась с недостатком веса — врачи настоятельно рекомендовали сменить климат.

В 2019 году, вложив материнский капитал, семья купила дом в небольшом посёлке Восход Тамбовской области. Одновременно всей семьёй переехать не удалось — Александру нужно было доработать на Байкале машинистом до выслуги льготной пенсии, а старшей дочери — закончить учебу. В Восход на постоянное место жительство сразу переехала жена Светлана с тремя младшими детьми. Завела коз, уток.

Александр приехал к семье на Новый год.

«Мы встретили, убрали со стола и собирались ложиться спать, — вспоминает в разговоре с RT Светлана. — И тут пришёл сосед Юра».

По словам Светланы, Юрий Есин был пьян, шёл искать свою сестру (её семья также живёт в Восходе), но почему-то начал с грохотом «ломиться в дом» к Козаковым.

Дверь ему открыл Александр. Юрий его тогда увидел впервые. Сообщения, что сестры здесь нет, Юрия не убедило — он хотел войти в дом. Александр его не пустил. Пьяного соседа это взбесило. Светлана говорит, что Юрий ушёл с угрозами.

«Мы легли спать, — продолжает Светлана. — А минут через двадцать мы услышали жуткий грохот — чем-то твердым нам стучали в дверь остеклённой веранды и в окна».

Оказалось, что Юрий привёл своего племянника — 20-летнего сына сестры по имени Стас.

«Он тоже пьяный. Они орали, что на попкорн нас порежут. У Юры в руках был кусок трубы. Проснулись дети, младшая заревела», — вспоминает Козакова.

Как потом расскажет на очной ставке Стас (RT знаком с материалами дела), он спал в доме Юры, своего дяди, когда тот разбудил его и позвал вместе «пойти разобраться» с соседом.

По словам Светланы, всё происходило очень быстро. Козаковы хотели вызывать полицию. «Но один телефон разряженный лежит в дальней комнате, другой сломан. Да и связь у нас не везде есть — потом, когда скорую вызывали, пришлось идти звонить на асфальтовую дорогу», — объясняет Светлана.

Также по теме «Действовал в пределах самообороны»: подмосковная прокуратура вступилась за мужчину, защищавшего семью от дебошира Прокуратура Московской области вынесла постановление об устранении нарушений в уголовном деле Ивана Мамонова из подмосковного...

Александр взял лежавший на веранде кухонный нож и открыл дверь. Свет нигде не горел — темно. По словам Светланы, на пороге стоял сосед Юрий с трубой в руке. Несмотря на время года, мужчина был в одной футболке: готовясь драться, он заранее сбросил мешавшую зимнюю куртку у калитки.

«Он Сашу сразу ударил в лицо», — вспоминает Светлана. По её словам, после короткой потасовки Александр, не выпуская нож из руки, выпроводил гостей со двора. Те, по её словам, угрожали, что завтра вернутся ещё с какими-то людьми.

«Когда они вышли за калитку, Саша воткнул нож в дерево. И тогда Стас на него бросился. И сильно избил Сашу — всё лицо в крови было», — говорит Светлана. Всё это время, по словам женщины, Юрий «нормально шёл и сначала стоял, разговаривал», а потом сел на землю.

«Стас сперва ничего не понял: мол, чего расселся, пошли домой», — говорит Светлана. Оказалось, что у соседа кровотечение. Мужчину занесли в дом, вызвали скорую. Сколько её ждали, Светлана точно сказать не может. Помнит только, что приехала она не быстро. Одновременно с врачами прибыла и полиция. Александра задержали — увезли в отдел. Утром стало известно, что Юрий в больнице умер.

«Не было оружия»

«В ходе выяснения отношений А. Козаков, физически преобладая над потерпевшим, а также предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти потерпевшего, со значительной силой нанёс ему один удар ножом, который заранее взял с кухни, в область грудной клетки. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от острой массированной кровопотери в результате ударного воздействия предметом. Известно, что у погибшего не было оружия или другого предмета, которым он мог бы защищаться или угрожать Козакову. Так же после совершения деяния Козаков не обратился в правоохранительные органы», — сказано в ответе СУ Следственного комитета по Тамбовской области на запрос RT.

Козакову инкриминируется убийство — ст. 105 УК РФ. Учитывая тяжесть статьи, Козакова поместили в СИЗО.

По словам адвоката Натальи Коршиковой, для следователей «здесь всё просто: есть труп, есть нож — значит ст. 105 УК РФ».

«Но всё не так однозначно, — убеждена Коршикова. — Мой подзащитный ростом около 170 см и скорее щуплый. О каком физическом превосходстве речь? Тем более что нападавших двое. И что значит: «Не было предмета, которым мог угрожать», когда полиция изъяла данную трубу?»

При этом Стас, как рассказала RT жена Александра, физическим преимуществом явно обладал — он крупнее и сильнее её мужа. По словам женщины, медики констатировали следы побоев на лице Козакова. Алкоголь в его крови отсутствовал — её взяли на анализ сразу же после задержания. Козаков выпил бокал шампанского задолго до происшествия. Погибший Юрий в ту ночь был сильно пьян — об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы.

«Поступил бы так же»

Сейчас Светлана со средней дочерью уехала в Тамбов — снимает, как она говорит, угол. Младших детей отправила к родственникам в Краснодарский край. Оставаться в Восходе Светлане страшно — в первую очередь, как она говорит, из-за угроз Стаса.

По словам соседей, Юрий Есин во время уборочной занимался ремонтом сельхозтехники, в остальное время работал сторожем. У него осталось шестеро детей.

«Есина я знал всю жизнь, — рассказал RT житель Восхода Михаил Малахов. — Он сам с ножом всегда ходил. Пьяный дрался. Его боялись. Стаса особо не знаю — он сильно младше нас. Слышал, что попадал в какие-то истории. Он сам по себе задиристый».

По словам Михаила, зная Юрия, на месте Александра он с высокой вероятностью поступил бы точно так же.

«Если бы они в мою семью вот так пришли, я б тоже подстраховался (ножом. — RT)», — говорит Михаил.

Прокомментировать ситуацию RT попросил юриста Юрия Кочергина, специализирующегося на подобных делах.

«Законодательство определяет, что меры обороны должны быть адекватны угрозе, — объясняет Кочергин. — Действия, способные привести к смерти нападавшего, оправданны лишь при наличии однозначной угрозы своей жизни. Убив человека, который пришёл к вам домой, чтобы просто ударить в лицо, вы становитесь преступником. Другое дело, если он собирался вас убить. Но что значит «собирался», что на это указывает? Однозначная угроза — когда на вас уже напали с ножом или наставили пистолет. В остальных случаях доказать суду наличие этой угрозы жизни сложно».

По словам Кочергина, если в жилище пытаются проникнуть вооружённые люди с ножами или ружьями, взять в руки оружие можно для выравнивания баланса сил. Но обрезок трубы в руке в данном случае оружием формально не считается, пока им не нанесён удар, отметил специалист.

При этом применение ножа, взятого специально для самозащиты, здесь считается использованием оружия. Как и хранящееся дома охотничье ружьё или наградной пистолет. А вот травматический пистолет, по словам Кочергина, таким оружием не является — его использование не подразумевает смертельных ранений.

Также по теме «Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство Следственный комитет завершил расследование неоднозначной истории, произошедшей в селе Михайловское Тверской области в мае 2020 года....

«Как я понимаю, обвинение здесь строится на том, что нож взят специально для самозащиты, — объясняет Кочергин. — Если бы нападение произошло, когда человек резал капусту на кухне и нож в этот момент уже был в руке, то оценка была бы иная. Равно как и применение любого предмета, который случайно — именно случайно — попался под руку. То есть, получив удар в лицо, защищающийся воспользовался тем, что оказалось рядом».

По словам Кочергина, на месте Козакова он поступил бы точно так же. «Сам я мастер спорта международного класса по боксу, занимаюсь смешанными боевыми искусствами — справился бы и так. Но, будучи среднестатистическим человеком без специальной подготовки, имеющим мало шансов против двоих, защищая свою семью, тоже взял бы нож, чётко понимая, что нарушаю законодательство и буду обвиняемым. А вот сел бы или нет — неизвестно. Такие дела разбирают присяжные, а они не юристы — решение принимают исходя из собственных убеждений».

По статье «Убийство» Александру Козакову может грозить от шести до 15 лет лишения свободы.