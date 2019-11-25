В Кремле прокомментировали идею Жириновского о самообороне

В Кремле прокомментировали инициативу по расширению границ самообороны, которую лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Государственную думу.

Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «это новая инициатива», после того, как она будет внесена в Госдуму, «начнётся экспертная её проработка».

«И потом будет формироваться какая-то позиция», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее писала газета «Известия», Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, который дополнит ст. 37 УК России «Необходимая оборона».

Согласно инициативе законодателей, действия человека, направленные на защиту себя и своих близких от насилия, не должны являться превышением пределов необходимой самообороны.