«Ломился в дом среди ночи»: в Подмосковье будут судить мужчину, защищавшего семью в конфликте с соседом

Жителя подмосковного посёлка Оболенск Серпуховского района Ивана Мамонова, защищавшего свою семью, обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений соседу Николаю Чичкину. Год назад среди ночи в квартиру Мамонова, по его собственным словам, ворвался пьяный Чичкин и стал угрожать расправой его жене и годовалой дочери. Иван рассказал, что пытаясь усмирить Николая, случайно ударил его по голове рукояткой травматического пистолета. Сейчас против Мамонова возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Слова Ивана подтверждают и жильцы дома, в котором произошёл инцидент.

Конфликт с соседом у 35-летнего Ивана Мамонова из подмосковного посёлка Оболенск произошёл 1 июня 2018 года. В тот день Мамонов вместе с другом Алексеем Мазуровым участвовал в презентации музея казачества на ВДНХ в Москве. Как рассказал сам Иван, вернувшись поздно вечером в Оболенск, он зашёл в магазин, а товарищ остался на улице.

«Когда я вышел из магазина, то увидел, что выпивший сосед с 8-го этажа Николай Чичкин вместе со своим другом Дмитрием Головленковым пристают к Алексею с вопросами, почему казаки участвуют в разгонах митингов на Пушкинской площади (5 мая 2018 года в Москве на несогласованной акции, устроенной Алексеем Навальным, произошла стычка с казаками. — RT). Я сказал, что лично мы ни в чём таком не участвуем. Но они стали лезть в драку, толкаться, пытаться сорвать погоны. Алексей не выдержал и ударил Головленкова в нос. Тот упал, и после этого все разошлись», — вспоминает Мамонов в беседе с RT.

По его словам, он позвонил участковому, объяснил ситуацию и пошёл домой. Однако на этом конфликт не закончился.

Нападение

«Он стал присылать мне матерные сообщения с угрозами, а потом уже среди ночи стал ломиться домой. Мы в это время уже все спали, когда начали грохотать в дверь», — рассказывает Мамонов.

© Фото из личного архива

Супруга Мамонова Екатерина утверждает, что просила Чичкина и его друга успокоиться и уйти.

«Я говорила, что тут годовалый ребёнок. Думала, это образумит человека, но он стал ломиться ещё настойчивее и кричать, что всех убьёт. Муж пошёл за травматом, и в этот момент они ворвались», — вспоминает Екатерина.

© Фото из личного архива

По словам Мамонова, он не стал стрелять в дебоширов, а вытолкнул их за дверь. В этот момент вышел сосед, и незваные гости отступили на лестничную площадку.

«Мы с соседом решили прогнать дебоширов с этажа, но те стали держать дверь с другой стороны, не давая нам выйти. Когда же нам удалось чуть приоткрыть её, я увидел, что Чичкин замахивается на меня и выставил вперёд руку, забыв, что в ней был пистолет. Удар пришёлся в область глаза Николая, после этого он упал. Я побежал в квартиру и сказал жене, чтобы она вызывала скорую и полицию. Когда вернулся на лестницу, Чичкин уже поднялся и с другом уехал на лифте», — говорит Иван.

Рассказ Мамонова подтвердили RT и его соседи. При этом их отзывы о Чичкине были неоднозначными.

«Парень он хороший, но вот когда выпьет, начинает на всех бросаться и вести себя неадекватно», — утверждают они.

«Хотел поговорить»

Сам Николай Чичкин отказался давать RT комментарии, сославшись на запрет руководства метрополитена, где он работает, и адвоката.

vk.com

© Николай Чичкин

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении RT), Чичкин не отрицает, что в тот день употреблял алкоголь. Он рассказал, что казаки избили его и друга у магазина, нанесли им несколько ударов по лицу, а когда те упали, били ногами в живот. Как утверждает Николай в своих показаниях, в итоге Дмитрию сломали нос и они поехали в больницу. Вечером Чичкин решил поговорить с Мамоновым.

«Чичкин постучал в дверное полотно квартиры Мамонова рукой, три раза ударил ногой, закричал, чтобы Мамонов вышел из квартиры и посмотрел, что он сделал с его другом. Никаких угроз убийством или насилия не высказывал. Дверь никто не открыл. Он вышел из тамбура на лестничную площадку. Дверь открылась, вышел Мамонов с пистолетом в руке. Он испугался, закрыл тамбурную дверь и начал держать её вместе с Дмитрием. С той стороны дверь выбили и Мамонов умышленно ударил его стволом пистолета в глаз. После этого он потерял сознание. Пришёл в себя у двери своей квартиры, когда ему помогал идти Дмитрий», — говорится в протоколе допроса Чичкина.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате удара Николаю был причинён тяжкий вред здоровью. Он был госпитализирован в больницу имени Семашко города Серпухов с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и кровоподтёком вокруг глаза. Впоследствии Чичкину была проведена операция — ему вставили черепно-лицевую титановую пластину. Мужчина обратился в правоохранительные органы с требованием наказать обидчика.

Уголовное дело

Впрочем, уголовное дело в отношении Мамонова, который на момент конфликта был депутатом оболенского городского поселения, было возбуждено только 27 января 2019 года. До этого Следственный комитет трижды отказывался заводить дело, объясняя это отсутствием состава преступления в действиях Мамонова, поскольку он не превышал пределов необходимой самообороны (постановления об отказе в возбуждении уголовного дела имеются в распоряжении RT).

© Фото из личного архива

1 января 2019 года Иван сложил с себя депутатские полномочия и перестал быть спецсубъектом права, поэтому, когда Чичкин в очередной раз пожаловался на бездействие правоохранителей, материалы для проверки передали в полицию.

В итоге против Мамонова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Если Ивана признают виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

«Следователь говорил нам, что Чичкину и так досталось: это нехорошо, если его побили и ещё посадят. Поэтому попросил нас убрать показания о том, что Чичкин ворвался к нам в квартиру — чтобы мы примирились, а заявления от Николая о побоях он принимать якобы не будет. Я не хотела соглашаться, но адвокат сказала послушать следователя. Именно поэтому мы и попали в такую затруднительную ситуацию», — считает супруга Ивана Мамонова.

В главном следственном управлении СК России по Московской области RT сообщили, что дело находится в компетенции МВД. В ГУ МВД России по Подмосковью RT сообщили, что дело направлено в областную прокуратуру для проверки, в связи с чем сотрудники не могут комментировать расследование. В свою очередь, в надзорном ведомстве заявили, что до окончания проверки, по результатам которой дело будет либо отправлено на доследование, либо передано в суд, обсуждать ситуацию не могут.

В поддержку Ивана Мамонова на сайте Change.org появилась петиция. На момент публикации её подписали 6,4 тыс. человек.