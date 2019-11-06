Следствие смягчило обвинение Дарье Агений, отбивавшейся от насильника ножом для карандашей

Следствие смягчило обвинение жительнице Подмосковья Дарье Агений, которая нанесла травмы попытавшемуся изнасиловать её в Туапсе мужчине. Изначально девушке грозило до десяти лет тюрьмы по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Теперь Агений обвиняют в превышении пределов необходимой самообороны — за это ей грозит год тюрьмы. Агений и её адвокат рассказали RT, что с новым обвинением также не согласны и намерены добиваться прекращения дела.

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© Дарья Агений

МВД завершило расследование резонансного уголовного дела в отношении жительницы Московской области Дарьи Агений. На отдыхе в Туапсе на неё напал пьяный мужчина. Защищаясь, девушка ножом для заточки карандашей нанесла травмы насильнику, её обвинили по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Агений грозило до десяти лет лишения свободы.

Как стало известно RT, после дополнительного расследования правоохранители смягчили обвинение. Теперь Агений вменяется ст. 114 УК РФ (превышение пределов необходимой самообороны). Максимальное наказание по этому составу УК предусматривает год лишения свободы.

«Расследование завершено, а статью переквалифицировали с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на превышение пределов необходимой самообороны, — рассказала RT Агений. — Меня вызвали в Туапсе для ознакомления с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения».

Агений отмечает, что не согласна и с новой фабулой обвинения.

«Я хочу добиться того, чтобы мои действия были признаны необходимой самообороной без превышения пределов», — говорит она.

Адвокат девушки Евгений Саломатов в беседе с RT отметил, что решение следствия будет обжаловано.

«В ходе дополнительного расследования была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, — говорит Саломатов. — По её результатам, спустя 13 месяцев, показания Дарьи были полностью подтверждены, а показания так называемого потерпевшего опровергнуты. Следствию было непросто переквалифицировать обвинение на более мягкое: портится статистика, за это ругает начальство. Тем не менее мы не удовлетворены результатом и будем требовать прекратить производство из-за отсутствия в действиях Дарьи состава преступления. Есть постановление пленума Верховного суда, где чётко прописано, что является пределом допустимой самообороны. Нападавший был выше и сильнее её, пытался совершить особо тяжкое преступление — изнасилование, так что она оборонялась в рамках закона».

При этом уголовное дело в отношении нападавшего — Игоря Сторожева — по словам Саломатова, до сих пор не возбуждено.

«Ранее правоохранители вынесли постановление об отказе в возбуждении дела, — поясняет он. — Однако теперь, когда материалами дела против Дарьи доказан факт его нападения, уголовное преследование в отношении Сторожева должны начать».

Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю RT не смогли.

Ударила ножом и убежала

Как ранее сообщал RT, фигуранткой уголовного дела 18-летняя Агений стала летом 2018 года. Поздним вечером в Туапсе на безлюдной улице на неё напал пьяный мужчина, которому она, отбиваясь, нанесла удары ножом для заточки карандашей. По словам девушки, местный житель прижал её к стене дома и начал раздевать — она ударила его ножом и убежала, однако заявление в полицию не подала.

Нападавшим оказался местный житель, 38-летний Игорь Сторожев.

Мужчина рассказал полицейским, что весь день употреблял алкоголь, а потом познакомился на улице с Агений и стал декламировать ей поэзию Сергея Есенина, а она закричала и нанесла ему ножевое ранение.

Мужчина намеревался через суд потребовать от Агений 300 тыс. рублей в качестве компенсации.

Во время очной ставки, чтобы доказать несостоятельность версии Сторожева, адвокат Агений даже просил его прочитать что-то из Есенина. Потерпевший отказался, посчитав это якобы неуместным.

В октябре 2018 года уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Однако надзорный орган выявил массу недоработок следствия. В частности, в надзорном ведомстве установили, что в деле нет процессуального решения по заявлению Агений о попытке изнасилования, в ходе расследования не были допрошены несколько свидетелей, а психолого-психиатрическая судебная экспертиза не проводилась. В итоге дело было возвращено в МВД для устранения нарушений.

Дело Агений вызвало резонанс в обществе, но фоне которого девушка запустила в соцсетях кампанию «Сама не виновата», чтобы привлечь внимание к проблеме незащищённости жертв насилия, которых подвергают уголовному преследованию из-за самообороны. Флешмоб в Instagram поддержали несколько тысяч женщин.