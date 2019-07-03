Следователи повторно проверят информацию о попытке изнасилования Дарьи Агений

Следователи проведут повторную проверку материалов о попытке изнасилования жительницы Подмосковья Дарьи Агений. Как выяснил RT, изначально СК по Краснодарскому краю отказался возбуждать уголовное дело против жителя Туапсе, который, как утверждает девушка, пытался её изнасиловать. Однако региональная прокуратура признала такое решение незаконным и вернула материалы следователям. Самой Агений грозит до десяти лет тюрьмы: отбиваясь от мужчины, она нанесла ему тяжёлую травму.

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Уголовное дело против жительницы Подмосковья Дарьи Агений, обвиняемой в нанесении травм мужчине, получило новый поворот. Как выяснил RT, полиция провела проверку по факту попытки изнасилования девушки. Материалы были переданы в СК, однако следователи отказались возбуждать дело. Прокуратура, в свою очередь, признала отказ незаконным и вернула материалы следователям.

Как сообщал RT, фигуранткой уголовного дела 18-летняя Агений стала летом 2018 года. По её словам, поздним вечером в Туапсе на безлюдной улице её догнал пьяный мужчина.

«Он стал спрашивать, почему я такая красивая и гуляю одна, — вспоминала в беседе с RT Агений. — Я ускорила шаг, но в какой-то момент он нагнал меня, схватил, прижал к стене. Я стала кричать, но он закрыл мне рот рукой. В руке у него был металлический предмет — мне показалось, что это был нож. Сначала я била его телефоном по голове, но это не помогало. Тогда я с трудом раскрыла ножик для заточки карандашей и стала махать им. Он был сзади, поэтому я не понимала, попадала я или нет, но через несколько секунд он меня отпустил, и я побежала».

Нападавшим оказался местный житель 38-летний Игорь Сторожев. Мужчина рассказал полицейским, что весь день употреблял алкоголь, а потом познакомился на улице с Агений и стал декламировать ей поэзию.

«Из-за состояния алкогольного опьянения мне хотелось диалога, я хотел ещё прочесть Дарье стихи, но она стала двигаться далее по улице, — рассказывал он полицейским. — Я потянул Дарью в свою сторону и правой рукой взял её за плечо, а левой рукой взял её за руку. Когда Дарья начала кричать, я сильно испугался, потому что ничего грубого по отношению к ней не сделал. В какой-то момент я почувствовал боль в области живота и отпустил девушку».

В итоге местные полицейские возбудили в отношении Агений уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Наказание за такое преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Показывала на манекене

Как рассказал RT адвокат Дарьи Агений Евгений Саломатов, следственные действия в отношении его подзащитной продолжаются. Так, в июне 2019 года был проведен следственный эксперимент с манекеном.

«Дарья показывала на манекене, каким образом наносила удар напавшему на неё мужчине, — рассказал RT адвокат Агений Евгений Саломатов. — Теперь будет экспертиза — ждём решения. Я думаю, что больше никаких следственных действий уже не будет, и мы рассчитываем, что уголовное дело будет закрыто».

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отвечать на вопросы RT о ходе расследования не стали.

«В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, содержание которых, в соответствии со статьей 161 УПК РФ, разглашению не подлежит», — заявили в ведомстве.

После жалоб Агений и её адвоката на действия правоохранителей в МВД провели проверку в отношении Сторожева на наличие в его действиях состава ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

«Материалы проверки направлены для рассмотрения в следственный отдел по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю», — пояснили в региональном МВД.

В СК уголовное дело возбуждать отказались.

«По этим материалам СК вынес отказ в возбуждении уголовного дела против нападавшего, но прокуратура отменила его и вернула материалы следователям», — говорит Саломатов.

В пресс-службе СК России на вопросы RT по делу Агений оперативно не ответили.

«Сама не виновата»

Тем временем, девушка организовала в соцсетях кампанию «Сама не виновата» с целью привлечения внимания к проблеме незащищённости жертв насилия, которых подвергают уголовному преследования из-за самообороны. За месяц флешмоб в Instagram поддержали несколько тысяч женщин.

«Я хочу привлечь внимание к проблеме насилия и к моему уголовному делу, и чтобы общество избавилось от стереотипа, что девушки во всём виноваты сами», — рассказала RT Агений. — На своём примере мне пришлось убедиться, что законы нас не защищают, а жертвы насилия из-за отсутствия поддержки со стороны правительства и общества боятся рассказывать о том, с чем им пришлось столкнуться».

Петицию c требованием признать Агений пострадавшей при попытке изнасилования на портале change.org подписали почти 180 тысяч человек.