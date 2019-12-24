Подмосковная прокуратура вступилась за мужчину, защищавшего семью от пьяного дебошира

Прокуратура Московской области вынесла постановление об устранении нарушений в уголовном деле Ивана Мамонова из подмосковного Оболенска. Мужчина ударил рукояткой пистолета пьяного соседа, выломавшего ночью входную дверь его квартиры. Следствие предъявило ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений с применением оружия. Областная прокуратура считает действия Мамонова самообороной. Однако представители местного надзорного органа пока не выполнили предписание вышестоящих коллег.

Прокуратура Московской области посчитала действия жителя подмосковного посёлка Оболенск, бывшего муниципального депутата Игоря Мамонова, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, самообороной и попросила местную прокуратуру устранить нарушения в уголовном деле.

Как ранее рассказывал RT, ночью 2 июня 2018 года Мамонову его сосед Николай Чичкин, будучи пьяным, писал в соцсетях угрозы с использованием нецензурной брани, а после и вовсе ворвался к нему в квартиру и начал угрожать его семье расправой.

Из материалов уголовного дела следует, что Чичкин и его друг Головленков находились в состоянии алкогольного опьянения. В тамбуре квартиры они нецензурно бранились и угрожали убийством Мамонову и членам его семьи. Затем Чичкин начал наносить удары ногами по входной двери квартиры Мамонова, сломал замок и ворвался внутрь.

На тот момент в квартире находились жена Мамонова и их годовалая дочь. В руках у Чичкина и пришедшего с ним Головленкова были стеклянные бутылки. Мамонову удалось вытолкать из квартиры пьяного хулигана. Но успокоился Чичкин только после того, как глава семейства ударил его по голове рукояткой травматического пистолета. Удар пришёлся соседу в область глаза. Мамонов пошёл в квартиру, чтобы вызвать скорую, а когда вернулся, Чичкин уже уехал на лифте домой.

На следующее утро Чичкин написал заявление в СК. Однако следователи трижды отказывались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления в действиях Мамонова.

1 января 2019 года Иван Мамонов сложил с себя депутатские полномочия и перестал быть спецсубъектом права, поэтому, когда Чичкин в очередной раз пожаловался на бездействие правоохранителей, материалы для проверки передали в полицию.

27 января 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мамонову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Бывший мундеп обратился в прокуратуру Московской области с жалобой. В надзорном ведомстве изучили материалы уголовного дела и постановили, что предъявленное ему обвинение не соответствует требованиям постановления Пленума Верховного суда «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Мамонов действовал в пределах необходимой самообороны, что подтверждается показаниями свидетелей и протоколом осмотра места происшествия, согласно которому нижний замок входной двери квартиры имеет расшатанный ригель, который изогнут и убирается внутрь простым нажатием пальца с торца двери», — говорится в требовании об устранении нарушений областной прокуратуры (имеется в распоряжении RT).

В документе также отмечается, что на момент вторжения Чичкина в квартиру семьи Мамонов являлся депутатом Совета депутатов посёлка Оболенск Серпуховского района Московской области и в отношении него в ходе следствия должен был применяться особый порядок по уголовным делам.

«Данные обстоятельства свидетельствует о ненадлежащем отношении должностных лиц СУ МУ МВД России «Серпуховское» к исполнению своих служебных обязанностей. Требуем незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений», — говорится в документе.

Как рассказал RT Иван Мамонов, он получил на руки обвинительное заключение по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений и материалы дела уже переданы в суд.

«Местные прокуроры не стали выполнять предписание областного начальства и составили обвинительное заключение на основании старых документов. Мы тянули время, искали способы это исправить, однако они начали приходить к моей жене и говорить, что тогда они изменят мне меру пресечения и Новый год я встречу в СИЗО, — рассказывает Мамонов. — Теперь будем бороться за справедливость в суде. Чичкин уверен, что сможет посадить меня в тюрьму, а ещё до окончания следствия просил миллион на лечение. Мы, в свою очередь, написали жалобу областному прокурору о невыполнении его предписания, но вряд ли её будут рассматривать до праздников».