«Лучше в дом, здесь спокойнее и надёжнее»: Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны

Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны. В ходе совещания по вопросам инвестиционной активности президент отметил, что экономическая работа идёт «в условиях неопределённости». По словам российского лидера, в подобной ситуации инвестировать «лучше в дом», где «спокойнее и надёжнее». Глава государства отметил, что одной из ключевых задач правительства является обеспечение условий, при которых вложения в российскую экономику будут выгоднее направления ресурсов в «тихие гавани», статус которых может измениться в любой момент.

Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны. Об этом президент высказался на совещании по вопросам инвестиционной активности.

Путин отметил, что благодаря целенаправленной экономической политике России удалось избежать провала по этому направлению работы.

Он также сказал, что руководители компаний и акционеры сами должны принимать решения по инвестиционной активности. Вместе с тем президент обратил внимание на текущую ситуацию.

«Имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределённости и большого количества факторов неопредёленности, повторяю, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надёжнее», — подчеркнул президент.

«Задача правительства создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы... не на выплату дивидендов, и не на то, чтобы распределить где-то там — законным образом, законным, понимаю, — но где-то там, в «тихих гаванях» (но сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имею в виду эти факторы неопределенности), а направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации», — добавил российский лидер.

По его словам, власти РФ, со своей стороны, будут делать всё, чтобы условия для инвестиций были стабильными и надёжными.

«Чтобы все эти инструменты, о которых мы сегодня говорили и о совершенствовании которых сегодня говорили, чтобы они самым эффективным образом заработали», — сказал Путин.

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Приоритетные направления инвестиций

Президент напомнил, что к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал должен вырасти как минимум на 70% к уровню 2020 года.

Как отметил Путин, эти задачи планируется выполнить при помощи работы по четырём направлениям: развитие инфраструктуры, обеспечение предсказуемых условий реализации инвестиционных проектов, последовательное снижение расходов инвесторов при реализации инвестиционных проектов, а также обеспечение доступа компаний и предприятий к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов.

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Кроме того, Путин упомянул о поручении Федеральной налоговой службе в течение года мониторить прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний. Ведомству следует ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые проекты.

Как отметил российский лидер, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.

«Это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов. Отмечу, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке», — заключил президент.

При этом он подчеркнул, что у власти нет никакого желания «прижимать» бизнес нерыночными методами. Однако, как отметил Путин, развитие бизнеса не должно идти в ущерб людям.

О направленных против России ограничениях

В ходе совещания президент также отметил, что участники упомянули о действиях российской власти в ответ на политически мотивированные ограничения в экономике на мировых рынках. Речь идёт о шагах, которые приводят к положительным результатам, сказал президент, упомянув в этой связи импортозамещение.

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение», — добавил Путин.

По его мнению, наиболее важным итогом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, для привлечения инвестиций, в том числе иностранных.

Российский лидер подчеркнул, что в случае сохранения повышенного внимания власти всех уровней к инвестиционному климату в РФ, направленные против России шаги приведут к эффекту, противоположному от задуманного.

«Если мы всё это сделаем, то тогда предпринимаемые в отношении нас шаги любого свойства, они только на пользу нам пойдут», — подытожил президент.