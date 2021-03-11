Путин оценил влияние пандемии на российскую экономику

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Российский лидер Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на российскую экономику.
Путин оценил влияние пандемии на российскую экономику
  • РИА Новости / Михаил Климентьев

Он заявил, что «прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны».

«ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%, отметил глава государства. Причины объективные», — сообщил Путин.

Президент отметил, что «это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом».

Говоря о ситуации в российской экономике, он отметил, что «благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление».

«Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности, серьёзно снизились риски вложения в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной — это, безусловно, наша задача», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о влиянии пандемии COVID-19 на российскую экономику.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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