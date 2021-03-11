Песков высказался о влиянии пандемии на российскую экономику

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о влиянии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на российскую экономику.

Он отметил, что «мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год… наверное… всё ещё предстоит — там 3,5% проседание мировой экономики — глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания».

«К слову сказать, проседание российской экономики было не стол существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы всё равно просели, но не столь серьёзно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что «сейчас все заинтересованы в том, чтобы все как можно скорее выходили из кризиса».

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.