«Курс на повышение удобства пользования госсервисами»: ФНС готовит ряд нововведений в 2021 году

Федеральная налоговая служба опубликовала план деятельности на 2021 год, в котором содержится более 100 мероприятий. Так, ведомство планирует разработать концепцию новой автоматизированной информационной системы, создать цифровую платформу оценки налогоплательщиков при оказании различных услуг и усовершенствовать работу реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Как отмечают эксперты, запланированные ФНС нововведения нацелены на улучшение взаимодействия между госорганами и гражданами России.

Федеральная налоговая служба опубликовала план деятельности на 2021 год, утверждённый министром финансов России Антоном Силуановым. В документе говорится о более чем 100 мероприятиях, среди которых есть как уже действующие проекты, так и готовящиеся. Ряд проектов нацелены на совершенствование налогового администрирования, повышение эффективности работы и оптимизацию структуры ФНС.

В частности, ведомство планирует разработать концепцию автоматизированной информационной системы «Налог-4» в условиях динамического внешнего окружения и с учётом применения технологий импортозамещения. Как отмечает РБК, она позволит выявлять случаи мошенничества с НДС.

ФНС также запланировала ряд мероприятий по усовершенствованию АИС «Налог-3», внедрение которой завершилось в 2019 году. Система помогает решать множество задач, в числе которых — обеспечение открытости налоговых органов для налогоплательщика, снижение текущих издержек налогового администрирования и подключение налоговых органов к новым внешним источникам информации.

Помимо этого, Федеральная налоговая служба намерена создать цифровую аналитическую платформу для передачи административных сведений в государственные органы. Среди них будут и данные онлайн-касс о продажах продуктов.

Кроме того, в ФНС планируют ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых и других услуг. При этом в пресс-службе Федеральной налоговой службы подчеркнули, что эта платформа уже работает на основе технологии блокчейн — в 2020 году она использовалась для поддержки граждан и экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в частности — чтобы ускорить выдачу льготных кредитов предприятиям.

Вдобавок ведомство планирует выполнить работы в отношении созданного в 2020 году реестра получателей государственной поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идёт о сопровождении прикладного программного обеспечения, создания, развития и эксплуатации IT-инфраструктуры.

В конце февраля Федеральная налоговая служба сообщила о разработке специального сервиса для хранения электронных чеков налогоплательщиков, что позволит гражданам иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

«Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище», — говорилось в сообщении.

«Повышение удобства пользования госсервисами»

Как отметил консультант по налоговым вопросам Николай Данилов, в России идёт «общий курс на повышение удобства пользования государственными сервисами».

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«С точки зрения пользователя, это очень хорошо, нам всем, скорее всего, будет проще жить. Единственное, что, конечно, вызывает опасения, — это сбор большого количества данных в одном месте, то есть вопрос информационной безопасности. Ведь это налоговая тайна, и она, по сути, размывается, в силу чего могут быть большие риски. По фактическому наполнению этих сервисов — всё очень удобно, очень хорошо заявлено, нет вопросов. Но хотелось бы больше знать о том, как будет осуществляться защита данных», — пояснил собеседник RT.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев также обратил внимание, что нововведения Федеральной налоговой службы укладываются в общее русло цифровизации жизни граждан и экономики России.

«Цифровые технологии позволяют точно учитывать доходы, расходы, величину налогов и так далее, а самое главное — делают всю налогооблагаемую базу прозрачной и существенно затрудняют жизнь для тех, кто пытается уклониться от налогов. Во-вторых, ФНС использует цифровые технологии для того, чтобы сделать шаг навстречу налогоплательщикам. И очень важно, что есть ещё следующий шаг вперёд, — это приём жалоб населения, разъяснение по видеосвязи, то есть это не просто «сухие» письма одной стороне от другой, а всё-таки возможность личного визуального контакта, это всегда даёт возможность уточнений, более полного удовлетворения жалоб и разъяснения каких-то непонятных моментов», — заметил эксперт в беседе с RT.