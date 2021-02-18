«Буквально нажатием одной кнопки»: россияне смогут получать налоговый вычет в упрощённой форме

ФНС планирует упростить для россиян процедуру получения налогового вычета. Граждане смогут в режиме онлайн подавать заявку на частичный возврат денег, потраченных при оплате покупок банковскими картами. По словам экспертов, инициатива позволит сэкономить время получателям услуги, а также сделает процесс более прозрачным и удобным. При этом, как полагают аналитики, значительно возрастёт и число россиян, желающих оформить вычет. В результате повысится финансовая грамотность населения, уверены специалисты.

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. В результате россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими картами.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует пресс-служба ФНС главу ведомства Даниила Егорова.

По его словам, технология по упрощённому получению инвестиционных и имущественных вычетов будет готова к запуску уже с марта 2021 года. Нововведение должно будет сократить сроки возврата денег до полутора месяцев.

Напомним, что вычет позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года налог на доход физического лица (НДФЛ), например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение или обучение. Претендовать на получение вычета могут налоговые резиденты страны с доходами, облагаемыми по ставке 13%.

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На сегодняшний день для оформления вычета необходимо подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Между тем в конце января Госдума одобрила в первом чтении проект закона об упрощении процедуры.

В случае окончательного принятия поправок в Налоговый кодекс после подачи заявки гражданином через личный кабинет налоговики смогут сами проверять данные в автоматизированной информационной системе. При этом заполнять декларацию и прикладывать документы россиянам больше не придётся.

Более того, по словам Даниила Егорова, уже сейчас в мобильном приложении «Налоги ФЛ» появились так называемые короткие сценарии, которые позволяют заполнить форму 3-НДФЛ и направить заявление на получение налогового вычета «буквально в три клика». Как подчеркнул глава ФНС, 2020 год показал, что тренд на развитие онлайн-услуг оказался более чем востребован.

Упрощение процедуры получения налогового вычета позволит существенного сэкономить время и сделает процесс удобнее для большинства граждан. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«В настоящий момент для подачи всех необходимых документов нужно лично присутствовать в налоговой или МФЦ и потратить на процедуру как минимум один рабочий день. При этом есть риск того, что с первого раза человек не соберёт весь пакет документов и ему придётся идти в учреждение ещё раз. Это ведёт к дополнительным издержкам, так как получателю в этом случае необходимо отпрашиваться на работе, брать отгул или день за свой счёт», — отметил эксперт.

По его словам, возможность дистанционно подать заявление будет особенно востребованной сейчас, когда многие россияне по-прежнему работают удалённо. При этом число граждан, которые будут оформлять налоговые вычеты, может значительно вырасти, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Кроме того, возрастёт и финансовая грамотность населения. Сейчас не все налогоплательщики знают, как правильно оформить вычет, либо не готовы оформлять пакет документов для него. Цифровые сервисы упростят процедуру сбора данных. Всё это — закономерное продолжение процесса цифровой трансформации в стране», — добавил Сигал в интервью RT.

Как предположил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в результате объединения сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс пользователи будут в автоматическом режиме получать информацию о положенном вычете. Таким образом, процедура станет более понятной и прозрачной, уверен специалист.

«Уровень цифровизации начисления налогов, вычетов, получения деклараций в России значительно обгоняет работу налоговой в США и странах Европы. Появление новой автоматической функции по налоговым вычетам — это ещё один шаг в том, чтобы взаимодействие государства и граждан было открытым и комфортным», — отметил Деев.

В то же время, как полагает Алексей Коренев, очная форма подачи заявления также сохранится. Таким образом, пенсионеры или граждане, которые по определённым причинам не могут оформить вычет онлайн, по-прежнему будут иметь возможность воспользоваться услугой в налоговой или МФЦ, заключил эксперт.