Россияне смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС
- РИА Новости
«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует ТАСС главу ФНС Даниила Егорова.
По его словам, 2020 год показал, что тренд на развитие онлайн-услуг оказался более чем востребован.
Ранее Егоров сообщил, что ФНС собирается упростить получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут.