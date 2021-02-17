Россияне смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

Короткая ссылка
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане России смогут видеть свои покупки, оплаченные банковскими картами. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Россияне смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС
  • РИА Новости

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует ТАСС главу ФНС Даниила Егорова.

По его словам, 2020 год показал, что тренд на развитие онлайн-услуг оказался более чем востребован.

Ранее Егоров сообщил, что ФНС собирается упростить получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить