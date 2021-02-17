Россияне смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане России смогут видеть свои покупки, оплаченные банковскими картами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует ТАСС главу ФНС Даниила Егорова.

По его словам, 2020 год показал, что тренд на развитие онлайн-услуг оказался более чем востребован.

Ранее Егоров сообщил, что ФНС собирается упростить получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут.