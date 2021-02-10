Глава ФНС рассказал о планах ускорить процесс регистрации ИП

Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займёт несколько минут», — цитирует РИА Новости Егорова.

Ранее экономист Василий Колташов оценил ситуацию с индивидуальным предпринимательством (ИП) в России. В беседе с ФАН он заявил, что, по его мнению, ИП — это некая ступень между закрытым акционерным обществом и самозанятыми.

Как считает эксперт, нужно обеспечить защиту индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также наёмных работников.