Глава ФНС рассказал о планах ускорить процесс регистрации ИП

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Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, заявил глава ФНС Даниил Егоров.
Глава ФНС рассказал о планах ускорить процесс регистрации ИП
  • РИА Новости

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займёт несколько минут», — цитирует РИА Новости Егорова.

Ранее экономист Василий Колташов оценил ситуацию с индивидуальным предпринимательством (ИП) в России. В беседе с ФАН он заявил, что, по его мнению, ИП — это некая ступень между закрытым акционерным обществом и самозанятыми.

Как считает эксперт, нужно обеспечить защиту индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также наёмных работников.

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