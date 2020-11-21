Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с Днём работника налоговых органов и 30-летием ФНС России.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин сообщил, что «за прошедшие годы Федеральная налоговая служба значительно нарастила кадровый, организационный, технический потенциал, завоевала общественное доверие и весомый авторитет».

«Применяя на практике лучший мировой опыт и собственные оригинальные подходы, вы провели эффективные преобразования отечественной налоговой системы, обеспечили модернизацию профильного законодательства, которое стало более гибким, отвечающим вызовам времени, национальным целям развития», — говорится в тексте.

Президент отметил «успешную реализацию программы внедрения электронных, цифровых сервисов».

По его словам, «этот уникальный по своим масштабам проект позволил существенно повысить результативность и прозрачность налогового администрирования, обеспечить защиту интересов государства и, что очень важно, упростить процедуру оплаты налогов для миллионов людей».

Путин заявил, что в настоящее время «необходимо поддерживать набранный темп работы».

«Продолжать курс на укрепление открытого диалога с предпринимателями, расширение возможностей интерактивных услуг, что, уверен, сделает фискальную систему страны более комфортной для граждан и предприятий. Это особенно значимо сейчас, когда нам нужно добиться сохранения занятости и быстрейшего восстановления хозяйственной жизни, столкнувшейся с последствиями эпидемии. И здесь налоговые органы, общество, бизнес должны выступать как настоящие партнёры», — добавил он.

В сентябре Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником — Днём оружейника.