Путин поздравил сотрудников ОПК

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Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с профессиональным праздником — Днём оружейника.
Путин поздравил сотрудников ОПК
  • РИА Новости

«Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения», — говорится в поздравительной телеграмме.

Он отметил, что в этот день отдаётся «дань глубокого признания выдающимся мастерам-оружейникам, которыми испокон веков славилась» Россия. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти 1 трлн 160 млрд рублей.

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