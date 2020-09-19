Путин поздравил сотрудников ОПК

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с профессиональным праздником — Днём оружейника.

«Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения», — говорится в поздравительной телеграмме.

Он отметил, что в этот день отдаётся «дань глубокого признания выдающимся мастерам-оружейникам, которыми испокон веков славилась» Россия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти 1 трлн 160 млрд рублей.