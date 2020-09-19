Путин поздравил сотрудников ОПК
- РИА Новости
«Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения», — говорится в поздравительной телеграмме.
Он отметил, что в этот день отдаётся «дань глубокого признания выдающимся мастерам-оружейникам, которыми испокон веков славилась» Россия.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти 1 трлн 160 млрд рублей.