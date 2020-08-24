Шойгу рассказал о контрактах с предприятиями ОПК

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1 трлн 160 млрд рублей.
Шойгу рассказал о контрактах с предприятиями ОПК
  • РИА Новости

Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, о каких контрактах идёт речь.

«Общая сумма контрактов — почти 1 трлн 160 млрд. Это сложная техника, разная техника. Самое главное, что мы перешли не к приобретению единичных экземпляров или хотя бы мелких партий. Сегодня это такие контракты, когда мы закупаем крупные серии. Когда мы закупаем 50—70 самолётов одним контрактом. Или 100—150 вертолётов одним контрактом. Скажем, контракт на самолёты Су-57 — самые последние, новые. Долгосрочный контракт сразу на 76 машин. Или это касается бронетехники, контракты на танки «Армата», контракты на самолёты Як-130, Су-35, контракты на крупные партии серийных кораблей дальней морской зоны», — рассказал Шойгу.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 23 августа, в Подмосковье стартовали VI Международный военно-технический форум «Армия-2020» и Армейские международные игры.

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