«Достал деньги и золотые украшения»: подозреваемого в убийстве семьи в Кудьме арестовали

Суд арестовал 26-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Нижегородской области. В ближайшее время ему предъявят обвинение, на следственном эксперименте он рассказал, как расправился с четырьмя людьми, включая шестилетнего мальчика. По данным следствия, после убийства подозреваемый украл из дома крупную сумму денег и драгоценности, а затем скрылся.

2 марта Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве семьи из четырёх человек в частном доме в посёлке Кудьма (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц, малолетнего»). Об этом RT сообщили в областном управлении Следственного комитета.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что мужчина уже дал показания по обстоятельствам совершённого особо тяжкого преступления. Перед заседанием суда подозреваемый не стал отвечать на вопросы журналистов о причинах преступления.



Пропала крупная сумма



Напомним, массовое убийство было совершено в посёлке Кудьма в черте Нижнего Новгорода 28 февраля. Как установило следствие, подсобный рабочий, которого наняли хозяева участка, вошёл в гараж и напал с ножом на 64-летнего пенсионера и его 63-летнюю жену. После этого он убил их 41-летнюю невестку Елену и её шестилетнего сына.

В это время дома не было мужа Елены и её 14-летней дочери. Как сообщили в СКР, девочка пошла на занятия в конно-спортивную секцию.

«В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызывал правоохранителей», — рассказали в следственном управлении по региону.

Сам подозреваемый скрылся с места преступления, его задержали на следующий день во Владимирской области. По данным СМИ, его зовут Шарофиддин Амиров. По версии следствия, мужчина пошёл на преступление ради наживы: из дома пропали ценности и крупная сумма денег.

«Это не тот мотив»

Во вторник во время следственных действий на месте преступления мужчина подробно рассказал и показал правоохранителям, как совершал убийства. Видео следственного эксперимента опубликовал СКР.

«Здесь, — говорит, — я вытащил все документы. Достал деньги и золотые украшения, а документы убрал», — пересказала слова подозреваемого переводчица. Сам он говорит по-русски с трудом.

1 марта в Следственном управлении сообщили, что после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. 2 марта следователь по делу Илья Чуев рассказал журналистам, что, помимо 26-летнего подозреваемого, по делу больше никто не задержан.

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Пока продолжается предварительное следствие, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. При этом в ведомстве не стали комментировать информацию местных СМИ о том, что подозреваемый применил сексуальное насилие к 41-летней жертве.

Адвокат задержанного заявила, что мотивом её подзащитного не были ограбление или изнасилование, передаёт агентство Ruptly.

«Это было не ограбление, не изнасилование, это не тот мотив. Я не буду больше ничего говорить пока, прошу вас подождать», — сказала представитель подозреваемого.

Местные СМИ со ссылкой на соседей погибшей семьи сообщили, что в день убийства между подозреваемым и 64-летним хозяином дома произошла ссора по поводу оплаты труда.

Погибшим пенсионером оказался Анатолий Королёв, который 13 лет проработал на Горьковской железной дороге.

«Да, действительно, Анатолий Королёв — начальник Нижегородской дирекции связи. Это структурное подразделение Центральной дирекции связи, обслуживает Горьковскую железную дорогу», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГЖД.

В ведомстве рассказали, что Анатолий Королёв был профессионалом, который «умел грамотно руководить коллективом и пользовался огромным авторитетом среди коллег».

«21 год своей жизни он отдал служению Российским железным дорогам. Его уход из жизни — это невосполнимая потеря. Разделяем горе и приносим наши соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Память о нём всегда будет в сердцах тех, кто его знал», — говорится в некрологе, опубликованном в ведомственной газете ГЖД «Волжская магистраль».

Убитая Елена Малахова, кроме воспитания детей, занималась оформлением свадеб и была индивидуальным предпринимателем: в Нижнем Новгороде у неё была студия флористики.