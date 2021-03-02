Один из убитых в Кудьме был главой Нижегородской дирекции связи ГЖД

Один из четырёх членов семьи, убитых в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом, был главой Нижегородской дирекции связи Горьковской железной дороги, сообщили в пресс-службе ГЖД.

«Да, действительно, Анатолий Королёв — начальник Нижегородской дирекции связи — это структурное подразделение Центральной дирекции связи, обслуживает Горьковскую железную дорогу», — цитирует представителя компании РИА Новости.

В настоящее время решается вопрос о поддержке семьи.

В ведомственной газете ГЖД «Волжская магистраль» опубликован некролог Королёва с соболезнованиями коллектива Нижегородской дирекции связи, где погибший проработал 13 лет.

28 февраля в Нижегородской области нашли убитыми 64-летнего мужчину, его 63-летнюю супругу, их 41-летнюю невестку и её пятилетнего сына.

По подозрению в убийстве задержали служившего подсобным рабочим в домовладении. По данным следствия, он совершил преступление из корыстных побуждений.