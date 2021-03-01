СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом

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Подозреваемый в убийстве семьи в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, сообщает областное СУ СК.
СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом
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По версии следствия, 28 февраля мужчина, работавший подсобным рабочим в домовладении, напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю супругу. Также он убил их 41-летнюю невестку и её пятилетнего сына и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.

В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников и связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Он попросил соседа сходить домой, а тот, в свою очередь, вызвал правоохранительные органы.

Задержанный 26-летний мужчина доставлен в Нижний Новгород для допроса.

Установлено, что ему помог скрыться его знакомый — с ним также работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли убитой семью из четырёх человек. Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

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