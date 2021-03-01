Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве семьи под Нижним Новгородом
«Прокуратурой области на контроль взято расследование уголовного дела по факту убийства четырёх человек, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли убитой семью из четырёх человек.
По факту убийства СК возбудил уголовное дело.
Позднее сотрудники полиции задержали под Владимиром подозреваемых в совершении преступления.