Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве семьи под Нижним Новгородом

Прокуроры взяли на контроль расследование дела об убийстве семьи из четырёх человек в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении прокуратуры.

«Прокуратурой области на контроль взято расследование уголовного дела по факту убийства четырёх человек, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли убитой семью из четырёх человек.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело.

Позднее сотрудники полиции задержали под Владимиром подозреваемых в совершении преступления.