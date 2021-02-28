СК возбудил дело по факту убийства семьи в Нижегородской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из четырёх человек, включая ребёнка, в Нижегородской области.
СК возбудил дело по факту убийства семьи в Нижегородской области
  • © Следственный комитет РФ

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«По факту убийства четырёх человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что были убиты пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

«При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли убитой семью из четырёх человек.

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