СК возбудил дело по факту убийства семьи в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из четырёх человек, включая ребёнка, в Нижегородской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«По факту убийства четырёх человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что были убиты пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

«При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли убитой семью из четырёх человек.