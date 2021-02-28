В Нижегородской области нашли убитой семью из четырёх человек

В посёлке Кудьма Нижегородской области были обнаружены убитыми четыре человека, которые являются членами одной семьи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Уточняется, что убитыми являются бабушка, дедушка и мама с ребёнком.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в городе Чусовом Пермского края завершили расследование уголовного дела, которое возбудили по факту убийства десятилетней девочки в августе 2020 года.