Завершено расследование по факту убийства 10-летней девочки в Прикамье

В городе Чусовой Пермского края завершено расследование уголовного дела, которое возбудили по факту убийства десятилетней девочки в августе 2020 года. Материалы дела направлены в суд.

Об этом пишет kp.ru.

Под подозрение попал 16-летний знакомый девочки, местный житель. В ходе следственных действий он признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия в отношении девочки, после чего убил её.

«Следователем допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено восемь судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза и четыре судебные генетические экспертизы, согласно заключению одной из которых на одежде обвиняемого была обнаружена кровь потерпевшей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в СУ СК по Пермскому краю.

Молодому человеку предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России.