В Пермском крае разыскивают мужчину, убившего женщину и двух детей
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«В посёлке Октябрьском в частном жилом доме погибшими от травм криминального характера обнаружены женщина 1979 года рождения, её дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по Пермскому краю.
По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1980 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде арестован обвиняемый в убийстве четырёх человек.