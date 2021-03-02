В Пермском крае разыскивают мужчину, убившего женщину и двух детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двух детей в посёлке Октябрьском Пермского края, разыскивается 40-летний мужчина.

«В посёлке Октябрьском в частном жилом доме погибшими от травм криминального характера обнаружены женщина 1979 года рождения, её дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по Пермскому краю.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1980 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде арестован обвиняемый в убийстве четырёх человек.