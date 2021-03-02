В Пермском крае разыскивают мужчину, убившего женщину и двух детей

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двух детей в посёлке Октябрьском Пермского края, разыскивается 40-летний мужчина.
В Пермском крае разыскивают мужчину, убившего женщину и двух детей
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В посёлке Октябрьском в частном жилом доме погибшими от травм криминального характера обнаружены женщина 1979 года рождения, её дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по Пермскому краю.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1980 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде арестован обвиняемый в убийстве четырёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить