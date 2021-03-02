В Нижнем Новгороде арестован обвиняемый в убийстве четырёх человек
- РИА Новости
«Суд постановил... избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 27 апреля 2021 года включительно», — цитирует РИА Новости решение судьи Азамата Ионова.
По версии следствия, 28 февраля Амиров, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену.
Затем он убил их 41-летнюю невестку и её 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся.
Как сообщалось, ему помог его знакомый — с ним также работают следователи.