В Нижнем Новгороде арестован обвиняемый в убийстве четырёх человек

Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в жестоком убийстве семьи из четырёх человек, в том числе ребёнка, в посёлке под Нижним Новгородом, арестован на два месяца.

«Суд постановил... избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 27 апреля 2021 года включительно», — цитирует РИА Новости решение судьи Азамата Ионова.

По версии следствия, 28 февраля Амиров, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену.

Затем он убил их 41-летнюю невестку и её 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся.

Как сообщалось, ему помог его знакомый — с ним также работают следователи.