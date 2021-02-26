Усиление ветра и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходных

В пятницу температура воздуха в Москве побила исторический рекорд для 26 февраля и достигла отметки +6,4 °С. В городе интенсивно начал таять снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в субботу температура чуть понизится, ожидается усиление ветра и гололедица.

Температура воздуха в Москве в пятницу побила исторический рекорд для 26 февраля. Эту информацию RT подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что значение на метеостанции поднялось до +6,4 °С и в городе интенсивно начал таять снег.

По данным портала «Метеоновости», предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял +6 °С.

Вильфанд напомнил, что в городе был зарегистрирован существенный перепад температуры: ночь на 23 февраля стала самой морозной с начала зимы, столбик термометра опускался до -24,5 °С, а ночь на 26 февраля, напротив, оказалась самой тёплой, к утру метеостанция на ВДНХ зафиксировала выше 4 °С тепла.

«В субботу температура чуть понизится. Ночные и дневные температуры будут колебаться около нулевой отметки. От -1 °С до +1 °С в Москве, в области -2...+3 °С. Ожидается также усиление ветра до 15 м/с. При такой температуре растаявший снег будет то подмерзать, то оттаивать. И будет очень сильная гололедица», — рассказал он.

В воскресенье, по словам синоптика, ситуация осложнится. Ночью ожидается -5...-7 °С, в связи с чем гололедица будет ещё более заметной. Днём в воскресенье ожидается около +0 °С, существенных осадков, кроме небольшого снега, не предвидится.

«А вот 1 марта часто будет выглядывать солнышко и осадков не ожидается. Температура ночью понизится до -5...-10 °С, по области — до -15 °С. Ну а днём неизбежно повышение температуры до +1...+3 °С. Следующие два дня будут умеренно тёплыми. Ночью от -2 °С до +2 °С, а днём от +0 °С до +5 °С», — пояснил Вильфанд.

По его словам, понижение температуры ожидается в самом конце рабочей недели, но насколько оно будет интенсивным, «говорить пока рано».

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Instagram сообщил, что из-за потепления к 28 февраля высота сугробов в столице уменьшится ещё на 10 сантиметров.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

«Уникальность состоит в том, что подобного рода мощное вторжение атлантического тепла в конце февраля в среднем случается раз в четверть века. Показатели термометров уже заняли третью строчку пьедестала», — заявил он.

При этом, по его словам, уже 27 февраля температура воздуха опустится немного ниже нуля, возможны снег и гололёд.

Ранее сотрудник «Фобоса» Михаил Леус также сообщал, что до конца февраля в столичном регионе будут наблюдаться существенные колебания атмосферного давления.

По его словам, несколько дней давление постепенно повышалось. 23 февраля оно достигло максимального значения — 768 мм рт. ст.

«Затем оно начнёт падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 мм рт. ст. Потом опять начнёт постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 мм рт. ст.», — приводит слова Леуса РИА Новости.

Приход весны

Говоря о сроках наступления весны в столице, Роман Вильфанд призвал «не ассоциировать календарную весну с бухгалтерской отчётностью».

«Весна не наступает по календарю. В умеренных широтах северного полушария, где мы с вами живём, весна наступает гораздо позже. Естественный синоптический сезон весны начинается где-то в третьей декаде марта. С чем можно ассоциировать весну? С прилётом грачей? Они прилетают в третьей декаде марта. Когда наблюдается день весеннего равноденствия? 22—23 марта. Когда, например, в Москве осуществляется сход снежного покрова? В первой декаде апреля, даже в конце первой декады. Это не прогноз, я говорю о климатических характеристиках», — рассказал специалист.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что плюсовая температура держится в Москве с полудня, но говорить о весне пока рано.

«Это только оттепель. Началом весны надо считать тот период, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на 1—2 дня. В среднем это бывает в последнюю пятидневку марта, пока так и ждём», — пояснила она.

Напомним, за последние несколько недель в ряде регионов России, в том числе в Москве, были мощные снегопады, которые привели к затруднениям в работе транспорта, нарушениям электроснабжения и иным сбоям в работе инфраструктуры. Так, в середине месяца жители Москвы столкнулись с сильным снегопадом, длившимся двое суток.