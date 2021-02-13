«Даже если не побьём рекорд, то приблизимся к нему»: в Москве не прекращается аномальный снегопад

По оценкам синоптиков, с начала накрывшего Москву снегопада выпало более половины месячной нормы осадков. На дорогах сохраняется сложная ситуация, в аэропортах задержаны или отменены более 50 рейсов. Как предположили в Департаменте транспорта, на уборку снега коммунальным службам потребуется три дня. При этом не исключено, что для ускорения процесса вывоза снега улицы будут частично перекрыты. Синоптики предупреждают, что снегопад полностью прекратится не раньше 14 февраля. По данным метеорологов, на следующей неделе также будет снег, но интенсивность выпадения осадков снизится. Вместе с тем в столичном регионе ожидается похолодание.

В Москве продолжается аномальный снегопад. В Гидрометцентре полагают, что к 14 февраля сугробы в столице будут достигать 50 см.

Сообщается, что за три дня снегопада может выпасть 25—30 мм осадков при среднемесячной норме февраля в 41 мм. Накануне из-за рекордного снегопада в Москве образовались десятибалльные пробки. В субботу на дорогах сохранилась сложная ситуация, «Яндекс» оценивал пробки в восемь баллов.

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что для уборки дорог от снега потребуется около трёх дней. По информации ведомства, на дорогах работают более 13 тыс. машин коммунальных служб. Отмечается, что снег сдвигают на обочину, частично занимая правую полосу движения.

«Улицы становятся на 30—50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с целью ускорения работ по уборке от снега отдельные улицы и переулки в центральной части города могут быть частично перекрыты на несколько часов.

В Подмосковье также идёт уборка снега, в которой задействованы 20 тыс. работников коммунальных службы и дорожных рабочих, используется 60 тыс. единиц техники. Власти региона рассказали, что службы переведены на круглосуточный режим работы.

На фоне сложной погодной обстановки в московских аэропортах задержано или отменено более 50 рейсов. Вместе с тем в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты работают в штатном режиме.

«По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что аэропорты принимают меры для своевременной расчистки взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов.

«Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет», — добавили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что в аэропортах скопилось множество пассажиров, чьи рейсы были отменены.

Говоря о перспективах окончания снегопада, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT отметил, что ближе к ночи в субботу осадки ослабеют на всей территории столичного региона. Вместе с тем, по словам синоптика, позднее снегопад продолжится.

«Небольшой снег продолжится и в ночь на воскресенье, и в течение всего воскресного дня. И только к вечеру последнего дня этой недели снег будет прекращаться», — сказал Леус.

По его словам, в воскресенье днём температура будет находиться в диапазоне -14…-12 °С, но ночью станет существенно холоднее.

«Ночные температуры понизятся, уже ближайшей ночью в Москве -19…-18 °С, по области до -22 °С. Следующая рабочая неделя теплом жителей региона не порадует. Напротив, по ночам вновь вернутся сильные морозы, не исключено, что одна из ночей станет самой холодной с начала нынешней зимы, да и днём температура будет существенно ниже нормы», — отметил синоптик.

Леус пояснил, что температурный фон на предстоящей неделе по ночам будет колебаться в пределах -24…-19 °С, днём же ожидается от -17 до -12 °С.

«Сильных снегопадов на новой неделе не ожидается, тем не менее небольшой снег будет идти практически каждый день», — заключил метеоролог.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что в после окончания снегопада в начале предстоящей недели ожидается повышение атмосферного давления.

© REUTERS/Evgenia Novozhenina

«Мы ожидаем, что завтра ещё небольшой снег будет, а уже в понедельник давление подскочит. Сегодня 740 мм рт. ст., будет 754 мм рт. ст.», — сказал он в беседе с RT.

По словам Цыганкова, на следующей неделе в Москве продолжатся снегопады, но осадки будут не такими интенсивными, как в конце текущей недели.

«Неделя будет уже под высоким давлением. Снежок небольшой будет, но не такой, как сейчас. Местами небольшой снег и низкие температуры практически до пятницы сохранятся», — отметил он.

Наряду с этим Цыганков сообщил, что показатели величины снежного покрова близки к рекордным. Он отметил, что за 24 часа выпало уже более половины месячной нормы осадков, составляющей 36 мм.