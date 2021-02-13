В Москве с начала снегопада выпало 65% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 06:00 субботы», — приводит Интерфакс заявление.

Отмечается, что за ночь в Москве выпало 15 мм осадков, с начала снегопада — 24 мм. При этом норма осадков для столицы в феврале — 36 мм.

Ранее стало известно, что пробки в Москве утром в субботу, 13 февраля, достигли 9 баллов на фоне продолжающегося снегопада.