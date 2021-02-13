Дептранс рассказал о работе транспорта в штатном режиме в Москве

Общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме на фоне продолжающегося снегопада. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Некоторый наземный транспорт ходит с незначительными задержками, для вас мы запустили 180 дополнительных единиц наземки, чтобы вы могли вовремя добраться в любую точку города», — говорится в сообщении в Telegram.

В Дептрансе отметили, что из-за снега движение на дорогах в городе плотное.

Ранее в столичном метеобюро отметили, что в Москве с начала снегопада выпало 65% месячной нормы осадков.