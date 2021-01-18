«Им, возможно, нужна терапия»: данные об освобождении заключённых с опасными болезнями передадут региональным властям

Вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, согласно которым информация об освобождении заключённых с опасными заболеваниями (туберкулёз, ВИЧ, гепатит) будет передаваться региональным властям. По словам экспертов, эти меры должны облегчить адаптацию тяжелобольных бывших осуждённых, которые на свободе не всегда могут получить необходимую медицинскую помощь, а также позволят пресекать новые случаи заражения. Подробности — в материале RT.

Администрации исправительных учреждений и тюрем будут передавать информацию об освобождении тяжелобольных заключённых из мест лишения свободы в региональные органы здравоохранения по месту жительства. С 17 января вступили в силу разработанные Минюстом поправки к ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Согласно новым нормам, если из мест лишения свободы выходит человек, у которого диагностировано социально опасное заболевание (например, туберкулёз, ВИЧ-инфекция, а также гепатит В и С), местные власти получат соответствующее уведомление от ФСИН.

Под действие закона подпадают более 100 тыс. человек. По данным ФСИН, на конец 2019 года в исправительных учреждениях и тюрьмах содержались 13 371 больной активной формой туберкулёза, 50 340 инфицированных ВИЧ и 53 756 страдающих гепатитом.

Вопрос медицинской тайны

Как пояснил RT адвокат Олег Пахомов, поправки были задуманы, чтобы облегчить адаптацию заключённым после отбытия наказания.

«Эта тема уже давно поднималась. Люди приезжают после освобождения в регионы, они никому не нужны, не могут попасть в больницу. Для этого и нужна информация, чтобы они могли сразу получить медицинскую помощь», — говорит Пахомов.

В то же время, по его словам, у инициативы были и противники, которые считали, что распространение такой личной информации только осложнит положение вышедших на свободу людей.

«Говорили, это только ухудшит к ним отношение, их никуда не захотят брать, когда узнают, что у них серьёзные заболевания. Трудно сказать, как выйдет на практике, надо смотреть на реализацию. На мой взгляд, идея хорошая, но могут переусердствовать», — поясняет эксперт.

Адвокат Рамиль Гизатуллин отметил в беседе с RT, что камнем преткновения в этом вопросе было раскрытие медицинской тайны, которая защищена федеральным законом.

В то же время он отметил, что инициатива целесообразная, поскольку, с одной стороны, должна защитить общество от распространения заболеваний, а с другой — обеспечить доступ больным к медицинским услугам.

«В правоприменительной практике возможно нарушение прав малочисленных групп (например, больных опасными заболеваниями) в интересах здорового большинства», — считает он.

Ответственность местных властей

Руководитель Санкт-Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев считает, что надо возложить больше ответственности за адаптацию заключённых на местные власти.

«Глава района или города должны понимать, что к ним прибыл такой-то человек и они должны взять его судьбу под свой контроль. На уровне закона должно быть прописано, что человек имеет право обратиться к властям, а власти обязаны ему помочь», — поясняет эксперт в беседе с RT.

Правозащитник напоминает, что ранее вносился на рассмотрение законопроект о реабилитации заключённых, освобождающихся из мест заключения, но он сейчас «положен под сукно».

«У нас нет чёткой и продуманной программы по заботе и контролю за освобождающимися. Надеюсь, эта ситуация скоро изменится», — говорит Пантелеев.

Президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, позитивно оценивает передачу информации об освобождении больных заключённых в региональные органы Минздрава.

«Человеку, который приезжает из мест лишения свободы, возможно нужна срочная терапия. По тому же ВИЧ терапия должна быть продолжена не позднее двух недель. По передаче личных сведений нужно проработать нормативную базу, чтобы правильно могли быть переданы все документы и сразу были приняты к сведению», — пояснил он RT.

Как он подчеркнул, при такой схеме можно сразу назначить лечение.

«В этом вопросе проволочки не нужны, ведь при ряде заболеваний проволочка может обернуться смертью человека», — отметил Мельников.

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Поправки вступили в силу, и теперь необходимо проработать конкретные механизмы, по которым они будут действовать.

Мельников считает, что Министерству юстиции необходимо создать рабочую группу, куда войдут правозащитники и представители профильных объединений врачей, которые занимаются борьбой с конкретными видами опасных заболеваний.

«У каждого такого заболевания есть свои особенности. Сейчас этап, когда Государственная дума может позвать профильных специалистов, чтобы доработать закон», — отмечает он.

Также, по мнению Мельникова, теперь надо проработать оперативный способ передачи самих медицинских карт из одного медицинского заведения в другое. Например, в случае освобождения из-за наличия тяжкого заболевания человека привозят домой, когда он уже на волосок от смерти. В этом случае гражданские врачи должны тут же получать информацию, чтобы сразу встретить освободившихся и доставить их без проволочек в больницу, подчеркнул эксперт.