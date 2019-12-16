Передача телефонов в тюрьмы может стать уголовно наказуемой

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Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что передача телефонов в тюрьмы может стать уголовно наказуемой.
Передача телефонов в тюрьмы может стать уголовно наказуемой
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Об этом он сказал РИА Новости.

По его словам, соответствующие поправки в закон уже разработаны и их уже поддержали ФСИН, Верховный суд и профильные министерства.

«Этот законопроект мы также предварительно отработали и согласовали с Минкомсвязи, Минюстом и ФСИН. В настоящий момент он находится на отзыве в правительстве. Положительный отзыв Верховного суда уже получен», — сказал Хинштейн.

Как отметил депутат, за подобные действия в настоящий момент установлена лишь административная ответственность. Худшее, что грозит нарушителю, — штраф 5 тыс. рублей.

Ранее в российских тюрьмах предложили начать блокировать сотовую связь.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с ФАН прокомментировал данную идею.

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