В российских тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь

Законопроект по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы в ближайшее время будет внесён в Госдуму, сообщает РБК. Автором инициативы выступил депутат Александр Хинштейн.

Согласно проекту, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определённых абонентов после получения соответствующего заявления от руководителя исправительного учреждения.

Парламентарий обратил внимание на нарушение запрета для осуждённых на использование телефонов в тюрьмах. По его словам, ежегодно изымается порядка 60 тыс. устройств, при этом их используют для мошенничества, а также координации действий преступных группировок.

В свою очередь, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов заявил, что Минкомсвязи предварительно поддержало идею.

В феврале портал kp.ru передавал, что в сургутской колонии строгого режима пресекли попытку передачи 23 мобильных.