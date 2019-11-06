В Госдуме прокомментировали предложение блокировать сотовую связь в российских тюрьмах

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с ФАН прокомментировал предложение блокировать сотовую связь в российских тюрьмах.

«Если говорить об ограничении связи с внешним миром во время пребывания в следственном изоляторе, то эта мера вполне оправданная. В целом изоляция обвиняемого на время предварительного следствия предполагает исключение давления на свидетелей», — заявил он.

По его словам, нужна именно изоляция обвиняемого от общения с внешним миром.

Как отметил депутат, если раньше этой проблемы не было, когда не существовало сотовой связи, то сегодня она существует.

Валеев добавил, что мобильные телефоны могут использоваться для мошеннических действий, для вступления в сговор с участниками процесса или для координации действий различных группировок.

Ранее сообщалось, что законопроект по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы в ближайшее время будет внесён в Госдуму.