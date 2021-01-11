Единственная в году: в феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

В 2021 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля — в связи с переносом выходного на следующую неделю. А затем в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества рабочими будут только три дня. В 2021-м будет пять недель, состоящих из четырёх рабочих дней.

В феврале россиян ожидает единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя — с 15 (понедельник) по 20 (суббота) февраля.

Как ранее сообщили в Роструде, затем у граждан РФ будут длинные выходные — с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. В связи с этим рабочий день 22 февраля переносится на субботу, 20 февраля, в результате чего образуется рабочая неделя из шести дней.

А затем россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя — с 24 (среда) по 26 (пятница) февраля.

Как отметил глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич, перенос тех или иных праздничных дней осуществляется ежегодно, в результате чего в какие-то недели люди отдыхают больше.

«В феврале в данном случае получается ситуация, когда одна из недель будет шестидневной. Режим работы в этот день (шестой) должен быть аналогичным тому, с какого дня переносится этот рабочий день. Если, например, это у нас выпадает на четверг (то есть в субботу мы работаем за четверг), то режим работы должен быть за четверг, если на пятницу, то он должен быть сокращённым, так как по пятидневной рабочей неделе день перед выходными сокращается на один час. Схема такая», — сказал собеседник RT.

Он также подчеркнул, что ситуация с рабочими часами сотрудников при сокращённых неделях отслеживается отделами кадров.

«Работодатели должны это помнить. Как правило, отделы кадров и отделы по учёту рабочего времени, труда и заработной платы всё это знают. И там, как правило, рабочие часы считаются автоматически — с помощью специальных программ», — добавил Бабич.

Заметим, что ещё одна рабочая неделя продолжительностью три дня у граждан РФ будет в ноябре — с понедельника по среду (1—3 ноября) — по случаю Дня народного единства.

Помимо этого, у россиян будет ещё пять праздничных периодов в 2021 году.

Весной с 9 по 12 марта будет четырёхдневная рабочая неделя с длинными выходными в связи с празднованием Международного женского дня — нерабочими объявлены суббота, воскресенье и понедельник (6—8 марта).

Затем в мае граждане РФ будут дважды работать по сокращённой рабочей неделе — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Это будет связано с празднованиями Дня весны и труда (с 1 по 3 мая) и Дня Победы (с 8 мая по 10 мая).

В следующем месяце, июне, четырёхдневная рабочая неделя будет с 15 по 18 июня (вторник — пятница), поскольку с 12 по 14 июня у россиян будет три выходных по случаю Дня России.

Заключительная в 2021 году сокращённая рабочая неделя в России будет с 27 по 30 декабря. Это связано с тем, что 31 декабря (пятница) объявлен выходным днём постановлением правительства РФ.

Напомним, что в 2020 году 31 декабря не был объявлен выходным днём на федеральном уровне, однако власти всех субъектов РФ приняли соответствующее решение после рекомендации со стороны президента Владимира Путина.

23 декабря в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по нацпроектам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов обратился к главе с просьбой объявить 31 декабря выходным днём, поскольку Новый год в России традиционно является семейным праздником.

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«Особенно наши женщины, конечно, стремятся, чтобы был накрыт хороший и красивый стол, чтобы было уютно в доме, — сказал он. — И конечно, было бы здорово, чтобы они и мы, все вместе, в этот день не работали до шести часов вечера, а были дома», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, президент России обратил внимание на то, что 31 декабря обычно «очень своеобразная работа». Он также отметил, что на федеральном уровне в соответствии с действующим законом невозможно утвердить заключительный день в году выходным.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.

После этого министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд разработает необходимые поправки к Трудовому кодексу, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днём.

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — сказал он в интервью агентству Интерфакс.

Котяков добавил, что «такое решение по 2021 году уже принято», напомнив о постановлении правительства.