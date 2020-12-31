Роструд рассказал о числе дней отдыха в 2021 году

Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство, в 2021 году россиян в общей сложности ждёт 30 праздничных дней.

День защитника Отечества (23 февраля) сократит рабочую неделю до трёх дней. Международный женский день (8 марта) сократит рабочую неделю до четырёх дней.

В мае первые две рабочие недели также будут четырёхдневными.

В связи с празднованием Дня России (12 июня) также будет короткая рабочая неделя.

В начале ноября россиян ожидают трёхдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября).

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днём.

Ранее Роструд заявил, что в России в 2021 году ожидаются семь коротких рабочих недель и одна длинная.