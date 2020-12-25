Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году

В России в 2021 году ожидаются семь коротких рабочих недель и одна длинная. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роструд.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 Февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля. При этом с 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя.

Также в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта рабочая неделя будет сокращена до четырёх дней.

В мае первые две рабочие недели будут четырёхдневными. Граждане будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом будет одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России (12 июня). Праздник выпадет на субботу, в связи с чем выходной будет перенесён на 14 июня.

Также в начале ноября ожидается трёхдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня субботы 2 января на 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября.

При этом последняя рабочая неделя 2021 года окончится в четверг, 30 декабря.

Ранее руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам.