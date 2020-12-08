В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам.

Об этом он сообщил на международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».

«Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых, важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — цитирует РИА Новости Иванкова.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудника, перешедшего на удалённый режим, не должна меняться, если выполняемый им объём работы остался прежним.