В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам
- РИА Новости
Об этом он сообщил на международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».
«Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых, важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — цитирует РИА Новости Иванкова.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудника, перешедшего на удалённый режим, не должна меняться, если выполняемый им объём работы остался прежним.