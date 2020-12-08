В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что в 2020 году ведомством отмечается снижение задолженности по зарплатам.
В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».

«Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых, важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — цитирует РИА Новости Иванкова.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудника, перешедшего на удалённый режим, не должна меняться, если выполняемый им объём работы остался прежним. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить