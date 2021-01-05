«Поломали все правила»: Песков заявил об устроенном США «беспределе» в международной политике

США поломали все существующие правила в международной политике. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Говоря об ухудшении отношений России и Запада, Песков отметил, что это произошло после отказа Москвы от практики соглашений о разделе продукции, по которым международные компании могли эксплуатировать природные ресурсы в той или иной стране за небольшой процент. После этого, подчеркнул Песков, стало очевидно, что западные страны не хотят видеть в России равноправного партнёра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современной международной дипломатии не осталось существовавших ранее правил. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

«В международной политике, наверное, наши коллеги из Соединённых Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Всё, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно», — отметил Песков.

За красные линии в отношениях с Россией ушла и Украина, напомнил представитель Кремля, однако обратил внимание, что реакция Владимира Путина в подобных ситуациях всегда «продуманная и аргументированная».

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его», — заявил Песков.

Говоря об ухудшении отношений России и Запада, Песков отметил, что, по его мнению, это произошло после отказа Москвы в 2000-х годах от практики соглашений о разделе продукции.

© Соловьёв LIVE / YouTube

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что тогда международные компании могли эксплуатировать природные ресурсы в той или иной стране, «отстёгивая за это пару процентов». По словам Пескова, такая ситуация представляла собой «классический британский колониализм», а выплачиваемые проценты он сравнил с бусами, которые колонизаторы дарили дикарям. При этом потом Россия «начала мужать», отметил Песков, а Владимир Путин «остановил внутренние войны и заставил работать экономику». Тогда, по словам Пескова, стало ясно, что стране «бусы-то не нужны».

«Именно на таких примерах мы чётко видим, когда произошёл водораздел», — заявил Песков.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что Владимир Путин ещё в начале своего президентства хорошо относился к западным партнёрам и сохранил это отношение до сих пор.

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«Что такое Запад? Запад — это технологии, и мы по многим параметрам отстаём от них. Запад — это культура, богатейшая, и нам есть где делиться этой культурой, мы тоже имеем высочайший уровень культуры. Запад — это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство США, и это нельзя не любить», — пояснил Песков.

«Но колониальные проявления — вот их нужно ненавидеть», — подчеркнул он.

Россия, как и «любое взрослое государство», должна прежде всего руководствоваться собственными интересами, не зацикливаясь на Западе, но и не абстрагируясь от него, заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об индивидуальных санкциях США и Европы, Дмитрий Песков пошутил, что в Кремле их воспринимают как своеобразный «знак качества», отметив, что он готов к тому, что в любой момент подобные ограничительные меры могут распространить и на него.

В ходе интервью пресс-секретарь главы государства также затронул тему региональных конфликтов и высказал мнение, что в современном мире никто не застрахован от «лавинообразной дестабилизации ситуации» в тех или иных регионах. Вместе с тем крупные государства, подчеркнул представитель Кремля, несут ответственность за обеспечение мира.

«Что Путин и сделал, остановив войну в Карабахе», — напомнил Песков.

Пандемия коронавируса

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, Песков высказал мнение, что она заставила «сытый мир» выйти из зоны комфорта — и именно с этим связаны основные тревоги людей.

«Эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, сытому миру об этом днём и ночью рассказывали СМИ. Если бы мир смог, не выходя из зоны комфорта, пройти эту пандемию и если бы СМИ не были столь значимы в жизни людей, то этого всего бы не было. Потому что с точки зрения потерь это не самая смертоносная пандемия», — рассказал Песков.

Вместе с тем эпидемия позволила понять, что Россия способна за несколько месяцев «переконфигурировать» медицину таким образом, что смертность в стране остаётся ниже, чем в странах Западной Европы, добавил он.

Песков также рассказал о поездке Владимира Путина в инфекционный госпиталь в Коммунарке, отметив, что «тогда все были против» из-за опасности инфицирования.

«Президент именно тогда понял всю опасность этой пандемии и, наверное, уже предполагал последствия для всех сфер жизни», — отметил пресс-секретарь.