«Кто, если не я?»: как россияне помогают друг другу во время пандемии коронавируса

В минувшем году ситуация с COVID-19 заставила многих россиян иначе взглянуть на благотворительную и волонтёрскую деятельность. Ещё во время первой волны эпидемии стало понятно, что без помощи неравнодушных граждан справляться будет гораздо сложнее: поддержка требовалась и медикам, и пенсионерам, оказавшимся изолированными в собственных квартирах, и заболевшим, которые не могли покинуть дом, чтобы купить продукты или лекарства. RT поговорил с медиками, волонтёрами и активистами о том, как пандемия заставила россиян больше заботиться друг о друге и заниматься благотворительностью.

Масштабная всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе», призванная направить силы добровольцев на помощь людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, стартовала ещё в марте 2020 года.

По последним данным, в рамках акции удалось собрать более 1,84 млрд рублей, которые были направлены на помощь врачам и пострадавшим от COVID-19. Свыше 4,6 млн человек получили адресную помощь.

Десятки тысяч россиян стали волонтёрами — доставляли необходимые продукты и лекарства пожилым соседям и тем, кто заболел коронавирусной инфекцией и из-за этого не мог выходить из дома.

По словам жительницы деревни Медвежьи Озёра в Московской области Натальи Вайнаускене, во время пандемии люди стали больше заботиться друг о друге.

«Я сама фельдшер, но уже на пенсии. Я привозила продукты соседям, которые не могли выходить из дома, иногда кидали им посылки через забор. Один мой сосед заболел и попал в реанимацию, провёл там три месяца. Всё это время я кормила его собаку — а кто бы ещё это сделал? Сейчас почти все мои знакомые стараются помогать тем, кто нуждается в помощи. Это ведь общая беда», — рассказывает RT женщина.

Житель Саратова Александр тоже медик, во время первой волны эпидемии он написал в проект RT «Дальше действовать будем мы» и предложил доставлять продукты людям, которые не могут выйти из дома.

«Тогда ввели полную изоляцию, людям запрещали покидать квартиры. А у меня, как у медика, был пропуск, и я предложил развозить продукты тем, кто в этом нуждается, — я ведь был мобилен, да и улицы пустые. Адреса мне начали присылать в тот же день, как я написал в RT», — вспоминает Александр.

Еда для врачей

В особой поддержке в минувшем году нуждались медицинские работники, на которых с началом пандемии обрушилась огромная нагрузка. Неравнодушные граждане оказывали самую разную помощь. Например, московский фонд «Лавка радости» ещё во время первой волны эпидемии начал собирать средства на обеспечение медиков горячим питанием.

«Оказалось, что на работе врачи, в отличие от пациентов, не обеспечены едой. А ведь медики, работающие в «красной зоне», не могут просто пойти и купить себе, например, шаурму в магазине. Мы поняли, что эту проблему нужно решить», — рассказывает глава фонда Екатерина Бермант.

К акции привлекли несколько московских ресторанов, которые согласились готовить еду бесплатно — продукты приобретались на средства, собранные фондом.

Акция кафе «Кофе пью»

© Фото из личного архива

Работники кафе «Кофе пью», участвовавшего в акции, рассказали RT, что процесс приготовления и доставки еды пришлось тщательно продумать.

«Было важно правильно составить меню, учесть себестоимость блюд, продумать всё так, чтобы еда отвечала всем потребительским качествам: во-первых, по безопасности, во-вторых, по насыщению. Поскольку мы доставляли еду на территорию больниц, пришлось продумать, как обрабатывать автомобили, ящики», — объясняет шеф-повар сети «Кофе пью» Илья Рогожкин.

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В общей сложности рестораны, привлечённые фондом «Лавка радости», обеспечивали едой медиков в десяти столичных больницах. Глава фонда Екатерина Бермант также отметила, что с началом пандемии люди в целом стали больше помогать друг другу.

«Люди с радостью и энтузиазмом помогали, потому что они сражались против общего врага. Общая беда очень сильно объединяет. Невероятное количество людей в этом году вообще в первый раз услышали о благотворительности — и стали активно участвовать», — констатировала Бермант.

Врачам активно помогают и студенты медвузов. Ещё в конце марта старшекурсники начали помогать в стационарах и поликлиниках. По данным Минздрава РФ, по состоянию на начало декабря в «красных зонах» трудились более 20 тыс. студентов-медиков.

«3276 человек работают на должностях младшего медперсонала, 11 257 — на должностях среднего, 3479 работают как врачи-стажёры, а 2700 — как врачи–специалисты», — пояснили в ведомстве.

В преддверии Нового года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, показавшего, что большинство россиян (55%) считают героями 2020 года врачей. Неудивительно, ведь медикам, спасающим жизни пациентов, приходится работать в сложнейших условиях.

«Нас учили спасать людей»

В мае RT выпустил фильм о работе врача реанимационной бригады скорой помощи в Благовещенске Олега Шульги. Сейчас медик признаётся, что 2020 год был «ужасным» для всех сотрудников сферы здравоохранения.

«Первая волна: начало лета, ещё никто толком не знает, что это за вирус и как его лечить, жара, врачи варятся живьём в костюмах спецзащиты. Мы замеряли — температура в костюме могла достигать +57 °C, это страшно. Но мы не ожидали, что будет ещё хуже. Пошла вторая волна, наступил мороз — и снова мы в защитных костюмах, но уже тепло одетые. Обрабатываться после визитов к пациентам приходится на улице. И с тебя эта хлорка просто замерзает и осыпается», — рассказывает Шульга.

© Кадр: видео RT

На вопрос, что заставляет медиков продолжать работать в этих сложнейших условиях, Олег отвечает просто: «Нас учили спасать людей». Кроме того, по его словам, пандемия заметно изменила отношение пациентов и рядовых россиян к сотрудникам медицинских учреждений — и это тоже помогает не сдаваться.

«Прямо иногда щемит в душе, когда ты выходишь на вызов, идёшь по улице в маске и респираторе, и люди, прохожие, идут навстречу и просто говорят: «Спасибо», «Давайте, держитесь, ребята, вы молодцы». Простые люди организовываются, чтобы медиков поддерживать: собирают деньги, оказывают помощь, какую могут», — говорит Шульга.

Саратовский врач-инфекционист Александр в мае доставлял продукты нуждающимся, присоединившись к акции RT. В июне мужчина принял решение пойти работать в госпиталь для больных COVID-19.

Александр признаётся, что с тех пор, как он начал лечить пациентов в «красной зоне», у него нет сил заниматься чем-либо, кроме работы. Но уходить он не собирается — людей нужно спасать.

«Моя жизнь давно превратилась в сплошной день сурка. Я просыпаюсь, собираюсь, еду на работу. Я больше никуда не хожу, ничем не занимаюсь — только прихожу домой, восстанавливаюсь и иду обратно. Я ограничен в общении, в эмоциональном плане тоже. Но мыслей всё бросить у меня нет. Может, будет звучать пафосно, но кто, если не я, будет этим заниматься? Многие не выдерживают и уходят, но кто-то же должен продолжать», — объясняет Александр.